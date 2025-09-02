Svjetski iskorak Stemija: Hrvatski program AI-a ulazi u brazilske škole

Hrvatska tvrtka Stemi potpisala je pilot projekt u brazilskim javnim školama, čime otvara vrata velikom tržištu Latinske Amerike. U prvoj fazi program umjetne inteligencije bit će proveden u 30 škola savezne države Pará, obuhvatit će 1.500 učenika i 30 nastavnika, priopćili su iz tvrtke
Hrvatska edukacijska tvrtka Stemi ostvarila je jedan od ključnih iskoraka u svom dosadašnjem poslovanju. Potpisivanjem pilot projekta provođenja edukacijskog programa umjetne inteligencije u brazilskim javnim školama otvoren je put prema velikom međunarodnom tržištu Latinske Amerike.
Stemijev iskorak omogućen je zahvaljujući podršci Ministarstva financija RH u okviru Sporazuma za uspostavu EXPLEARN Mehanizma, koji je ovo ministarstvo potpisalo s Inter-američkom bankom za razvoj (IDB). Bez tog okvira suradnje, poručuju iz Stemija, projekt ne bi bio moguć.
EXPLEARN Mehanizam osmišljen je kako bi pomogao zemljama Latinske Amerike i Kariba u razvoju politika produženog školskog dana, s naglaskom na podizanje kvalitete i jednakosti obrazovanja. Suradnja je započela nakon studijskog posjeta Hrvatskoj, organiziranog u suradnji Ministarstva financija i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, te IDB-a. U Zagreb su tada stigli ministri, državni tajnici i predstavnici obrazovnih institucija iz Argentine, Brazila, Ekvadora, Gvatemale, Gvajane, Hondurasa, Paragvaja i Urugvaja.
'Veliko zanimanje gostiju iz Latinske Amerike za temu edukacije mladih o umjetnoj inteligenciji otvorilo nam je priliku da predstavimo naš obrazovni program, koji razvijamo u suradnji s Infobipom još od 2020. godine, dakle mnogo prije nego što je generativna umjetna inteligencija postala globalni fenomen', izjavio je Marin Trošelj, direktor Stemija.
Prepoznato višegodišnje iskustvo i konkretni rezultati postignuti u Hrvatskoj i inozemstvu ostavili su snažan dojam na sudionike, a posebice na predstavnike IDB-a, koji su podržali ideju lokalizacije i pilotiranja programa u Brazilu.
Pilot projekt u brazilskim školama
U prvoj fazi projekta Stemijev AI program bit će implementiran u 30 škola na području brazilske savezne države Pará, uz planirano proširenje na barem još jednu saveznu državu ili općinu. Očekuje se da će pilot obuhvatiti oko 1.500 učenika u dobi od 12 do 18 godina, te edukaciju 30 nastavnika koji će provoditi program.
Istovremeno, pokrenuti su razgovori o regionalnom projektu s ciljem da Stemijeva platforma postane ključni edukacijski ekosustav za razvoj tehnoloških talenata diljem Latinske Amerike.
Brazil, poput brojnih zemalja Latinske Amerike, suočava se s izazovima u razvoju digitalnih kompetencija stanovništva. Iako je važnost digitalne kulture i znanja o umjetnoj inteligenciji prepoznata u nacionalnim strategijama, škole često nemaju kapacitete za kvalitetnu provedbu. Stemi će, u suradnji s lokalnim obrazovnim vlastima, pokušati adresirati upravo taj problem, i to kroz inovativan pristup paralelne edukacije učitelja i učenika.
'Zahvaljujemo Ministarstvu financija što je prepoznalo važnost ulaganja u globalno obrazovanje i digitalne vještine te podržalo ovaj projekt koji ne samo da promovira hrvatsku inovaciju, već i otvara vrata novim generacijama učenika prema digitalno pismenijoj budućnosti. Osim što ovaj uspjeh smatramo osobnim priznanjem za naš rad, ovo je i dokaz kako je iz jedne male države poput Hrvatske moguće ostvariti globalni utjecaj u edukaciji mladih', poručili su iz Stemija.