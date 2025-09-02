Svjetski iskorak Stemija: Hrvatski program AI-a ulazi u brazilske škole

Hrvatska tvrtka Stemi potpisala je pilot projekt u brazilskim javnim školama, čime otvara vrata velikom tržištu Latinske Amerike. U prvoj fazi program umjetne inteligencije bit će proveden u 30 škola savezne države Pará, obuhvatit će 1.500 učenika i 30 nastavnika, priopćili su iz tvrtke

Hrvatska edukacijska tvrtka Stemi ostvarila je jedan od ključnih iskoraka u svom dosadašnjem poslovanju. Potpisivanjem pilot projekta provođenja edukacijskog programa umjetne inteligencije u brazilskim javnim školama otvoren je put prema velikom međunarodnom tržištu Latinske Amerike. Stemijev iskorak omogućen je zahvaljujući podršci Ministarstva financija RH u okviru Sporazuma za uspostavu EXPLEARN Mehanizma, koji je ovo ministarstvo potpisalo s Inter-američkom bankom za razvoj (IDB). Bez tog okvira suradnje, poručuju iz Stemija, projekt ne bi bio moguć.

EXPLEARN Mehanizam osmišljen je kako bi pomogao zemljama Latinske Amerike i Kariba u razvoju politika produženog školskog dana, s naglaskom na podizanje kvalitete i jednakosti obrazovanja. Suradnja je započela nakon studijskog posjeta Hrvatskoj, organiziranog u suradnji Ministarstva financija i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, te IDB-a. U Zagreb su tada stigli ministri, državni tajnici i predstavnici obrazovnih institucija iz Argentine, Brazila, Ekvadora, Gvatemale, Gvajane, Hondurasa, Paragvaja i Urugvaja. 'Veliko zanimanje gostiju iz Latinske Amerike za temu edukacije mladih o umjetnoj inteligenciji otvorilo nam je priliku da predstavimo naš obrazovni program, koji razvijamo u suradnji s Infobipom još od 2020. godine, dakle mnogo prije nego što je generativna umjetna inteligencija postala globalni fenomen', izjavio je Marin Trošelj, direktor Stemija. Prepoznato višegodišnje iskustvo i konkretni rezultati postignuti u Hrvatskoj i inozemstvu ostavili su snažan dojam na sudionike, a posebice na predstavnike IDB-a, koji su podržali ideju lokalizacije i pilotiranja programa u Brazilu.

