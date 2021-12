Velika obećanja i još veće investicije: Musk je najavio ugradnju čipova u ljude, a ovo su mu planovi u skoroj budućnosti

Futuristička kompanija vlasnika Tesle već neko vrijeme promovira ideju ugradnje specijalnih čipova koji bi pomogli ljudima s neuralnim oštećenjima ili ozljedama kralježnice te s vremenom omogućili nesmiljenu interakciju ljudi i strojeva

Milijarder Elon Musk uvjeren je da će njegov startup za neuralne implantate pod imenom Neuralink ugraditi prve čipove u ljude 2022. godine, unatoč činjenici da kompanija još nije dobila odobrenje američke Administracije za hranu i lijekove (FDA ili Food and Drug Administration).

Musk, koji je osnovao ovu kompaniju 2016., bio je prilično optimističan početkom godine, kad je izjavio da će Neuralink imati prvi ljudski implantat prije kraja 2021., no planovi o prvom čipiranom čovjeku očito se prolongiraju za 2022. Više detalja o tome što planira iduće godine Musk je objavio početkom tjedna.

Neuralink dobro radi kod majmuna i testovi pokazuju da je vrlo siguran te da može biti i uklonjen, rekao je i dodao da će, dobije li dozvolu regulatora, uređaj biti isproban na ljudima iduće godine, uz naglasak da su standardi kojih se Neuralink drži 'viši od onih koje traži FDA'.

'Mislim da imamo šansu, i to kažem - šansu, da nekome tko ne može hodati ili koristiti ruke vratimo funkciju udova. Ne želim podgrijavati lažne nade, no sve sam više uvjeren da to možemo postići', rekao je Musk.