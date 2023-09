Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 vraća se iz mrtvih, radi ga posve drugi studio

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 izdigao se iz dubina razvojnog pakla, dvije godine nakon što se Paradox Interactive razišao s bivšim studijem iza igre, Hardsuit Labs, te samim time odgodio izlazak na neodređeno vrijeme.

Izdavač je od tada angažirao tvorce Dear Esther i Everybody’s Gone to the Rapture, The Chinese Room, kako bi nastavio rad na nastavku RPG-a iz 2004. Bloodlines 2 bi, tim rečeno, trebao izaći iduće godine.