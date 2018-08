Usporedili smo: Po čemu se novi Samsung Galaxy Note 9 razlikuje od svojih prethodnika

Samsung je predstavio novo izdanje svog top modela iz serije Note. Kako stoji u odnosu na perjanice iz serije Galaxy i svog prethodnika? Pogledajmo

Evo pregleda ključnih karakteristika friško predstavljenog Galaxy Notea 9 u odnosu na modele Galaxy S9 i S9 Plus te Note 8.

Note 9 je nešto veći od S9 Plus i S9 te par milimetara manji od Notea 8. Nije samo veći, nego je i teži: masa mu je 201 gram, naspram 189 g (S9 Plus), 163 g (S9) i 195 (Note 8).

Note 9 ima najveći zaslon - 6,4 inča (16,2 centimetra) - nešto veći od Notea 8 koji ima 16 cm. S9 Plus ima 6,2 inča (15,7 cm), a S9 5,8 inča (14,7 cm). Razlučivost je za sva četiri uređaja ostala ista: 2.960 puta 1.440 piksela. No, to nije slučaj i s gustoćom piksela. Note 9 je s 516 ppi najslabiji. Slijede redom Note 8 (522 ppi), S9 Plus (529 ppi) i S9 (570 ppi).