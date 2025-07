Znanstvenici upozoravaju roditelje: Ovo su razorne posljedice davanja mobitela djeci prije 13. godine

Bolje čekati do 16. godine za društvene mreže

Kara Alaimo, profesorica komunikologije i autorica knjige 'Over the Influence: Why Social Media Is Toxic for Women and Girls', ističe da bi bilo razumno potpuno odgoditi pristup društvenim mrežama do 16. godine. Sličan je stav iznio socijalni psiholog Jonathan Haidt u knjizi 'The Anxious Generation', u kojoj navodi da korištenje društvenih mreža tijekom puberteta znatno snižava životno zadovoljstvo već godinu kasnije.

'U svakodnevnim razgovorima s roditeljima još nisam naišla ni na jednog koji se veseli trenutku u kojem će njegovo dijete početi koristiti društvene mreže', kaže Alaimo. 'Većina se boji da će njihova djeca biti društveno izolirana ako im to zabrane – zato je ključno uključiti i druge roditelje.'

Pokret Wait Until 8th potiče ih da potpišu zajedničku obvezu kojom pristaju ne davati djeci pametne telefone do kraja osmog razreda. Psihologinja s Princetona Melissa Greenberg predlaže da roditelji potraže slične inicijative u svojoj zajednici ili pokrenu vlastitu ako ih nema.

Thiagarajan ističe da se ovi problemi ne mogu riješiti isključivo na razini obitelji; čak i ako roditelj zabrani djetetu pristup društvenim mrežama, i dalje postoji rizik da mu ih druga djeca pokažu. Zato je potrebna šira društvena regulativa. Roditelji bi se, dodaje, trebali aktivnije uključiti u javne rasprave o regulaciji digitalnog prostora.