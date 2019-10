Streaming igara, pametne slušalice, pametni zvučnici i Pixel 4 - evo što nam je sve priredio Google

Google je na ovogodišnjoj prezentaciji Made by Google predstavio novi asortiman uređaja i usluga, a glavnu ulogu je imao najnoviji Android smartfon Pixel 4

Google već nekoliko godina u ovo doba predstavlja nove uzdanice svoje ponude hardvera u sklopu događaja Made by Google. Kao i svaki put do sad, glavne značajke bit će vezane uz softver koji pogoni ove uređaje, dijelom zato jer kompanija dobro zna da na tom području može dominirati tržištem.

Google je nakon slušalica predstavio novi laptop Pixelbook Go koji se, kao i konkurencija, oslanja na dugotrajnost i elegantni dizajn kako bi privukao fanove sve tanjih ultrabookova. Pixelbook Go pokreće ChromeOS. Što se hardvera tiče, Pixelbook Go će pokretati Intelov m3 i5 ili i7 procesor, dolazit će s 8 ili 16 GB RAM-a i diskom od 64, 128 ili 256 GB prostora. Uređaj je dostupan za prednarudžbu u crnoj boji i to po startnoj cijeni od 649 američkih dolara.

Google Nest Mini