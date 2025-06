Piratstvo jede milijarde: 'Hrvatska treba efikasne mjere za blokiranje ilegalnog sadržaja, ali i edukaciju'

Zakonodavni proces u Europi pokazuje se presporim za dinamično digitalno doba. Uvođenje brzih procedura za izmjene zakona, postavljanje minimalnih standarda na razini Europske unije i uvođenje stvarnih sankcija za države članice koje ne provode dogovorene mjere nužni su koraci za učinkovitu zaštitu autorskih prava. No to je, ističe Đuranović, samo jedan aspekt jer se puno više toga mora, i to što prije, napraviti i na lokalnoj razini.

Postoji specifična klauzula rendez-vous, koju je predložila Europska komisija, jedina institucija na europskoj razini koja konkretno može predložiti zakone Europskom parlamentu i državama članicama, te do 17. studenog ove godine treba iznijeti dionicima potencijalno zakonodavstvo u tom području, utemeljeno na analizi koju su zatražili od Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), a on ima sve podatke o fenomenu piratstva uživo.

'Mi, kao lider na tržištu kreiranja, s više od 50 posto tržišnog udjela IPTV-a, itekako osjećamo posljedice piratstva. Ali to nije samo naš problem. To je također problem industrije. Penetracija IPTV-a procijenjena je u Hrvatskoj na oko ispod 70 posto, što je prilično nisko. Vjerujemo da postoji između 100.000 i 200.000 nezakonitih pretplata u zemlji , što je ogromna brojka za našu veličinu. A sredstva za borbu protiv piratstva u Hrvatskoj vrlo su slaba', istaknuo je Siniša Đuranović.

'Postoje primjeri zemalja u Europi koje se bore protiv piratstva bolje nego što mi to radimo, a problem u Hrvatskoj raste. U zadnjih nekoliko godina čak eksponencijalno raste. Dakle vidjeli smo nezakonite streamere s ponudama od četiri eura, sav sadržaj koji možete zamisliti. A naša kompanija, kao i Adrianova (Telemach), mi smo ti koji kupujemo sadržaj, vlasnicima sadržaja plaćamo puno novca, a zatim ga ne možemo monetizirati. To je problem. I, znate, kada imate 100 do 200.000 takvih korisnika u zemlji, tada to nije više inkrementalno pitanje', rekao je Đuranović.

'To je ogroman problem. To je ogroman novac. Također plaćate ljude, plaćate poreze, plaćate agencijama prava. Dakle ima puno ljudi u ovom lancu koji zbog piratstva gube uloženu vrijednost. No to je i društveno pitanje, a problem je što puno ljudi ne smatra da je to nezakonito - njih 80 posto, po nekim istraživanjima. Brojke pokazuju da su mladi ljudi spremniji na to i ne osjećaju to kao krađu, već kao da dobiju 30, 40 posto popusta. Ali neće ukrasti kavu za pet eura. Stvarno trebamo poraditi na edukaciji društva da je to pogrešno', rekao je Adrian Ježina.

Upravo je naglasak na edukaciji društva jedna od bitnih komponenti borbe s piratstvom - osvješćivanje toga da je gledanje piratskog sadržaja, jednom riječju - krađa. No bez jasne, učinkovite i promptne zakonske regulative neće se puno toga promijeniti, slažu se svi sudionici panela.

Zlatna praksa Italije, Francuske, Njemačke i Grčke

Primjeri Italije, Francuske, Njemačke i Grčke pokazuju da inovativni modeli borbe protiv piratstva mogu donijeti rezultate. Podsjetimo, u Belgiji, Francuskoj i Italiji nedavno su donesene presude prema kojima servisi poput Googlea, Cloudflarea i OpenDNS-a moraju blokirati pristup domenama s piratskim streaming sadržajem, posebno sportskih prijenosa.

U Italiji Piracy Shield - automatizirani sustav za brzo blokiranje ilegalnih sadržaja - već pokazuje rezultate, u Francuskoj postoji centralizirani regulator HADOPI, a Španjolska koristi brze sudske naloge. Dio stručnjaka smatra da bi Hrvatska mogla uskoro krenuti sličnim putem, osobito u slučajevima koji uključuju masovno kršenje autorskih prava putem ilegalnih prijenosa sportskih događaja.

'Mislim da su se svi složili da nam to treba. Talijanski primjer, IS Shield, smatra se najefikasnijim u Europi, ali on dobiva i puno kritika zbog brojnih grešaka, poput prekomjernog blokiranja. Da budem prilično iskren, iako imamo ogroman interes kao industrija da se zaštitimo od pirata i iako tražimo mehanizam koji je efikasan, učinkovit i pravodoban, ne mislim da bismo trebali ići u krajnosti. Mislim da trebamo pronaći ravnotežu. Postoji mnogo primjera u Europi za to kako bi taj proces trebao izgledati - neki imaju više zaštitnih mjera, neki manje', rekao je Đuranović.

Kao primjeri zlatne prakse borbe protiv piratstva ističu se Španjolska i Italija, a to je naglasila i Herovanu, objasnivši da je Španjolska u jednom trenutku donijela odluku i iskoristila priliku da osigura brojne investicije u audiovizualnom sektoru.

'Španjolska ima rastući audiovizualni sektor i puno investicija. Imaju i nogomet, koji im je gotovo kao religija, i mislim da su u jednom trenutku donijeli odluku: 'ovo je dio naše kulture, ovo je dio naših kulturnih dobara, ovo je naše bogatstvo i moramo ga zaštititi'. To su napravili prije 10-ak godina, kad su kroz svoje ministarstvo kulture istodobno pokrenuli obrazovnu i pravnu kampanju, promijenili zakonodavstvo i strahovito poboljšali situaciju', kaže Herovanu.