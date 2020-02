Ups! Samsung je slučajno otkrio kada Galaxy S20 stiže u dućane

Korejski div je, uoči premijere nove linije premijskih uređaja, još jednom slučajno objavio dodatne detalje vezane uz njihov izlazak. Konkretno, čini se da sada znamo i kada Galaxy S20 dolazi na police dućana diljem svijeta

Samsung je u međuvremenu promijenio sadržaj stranice, s obzirom da nigdje više ne piše datum dolaska uređaja. Ono što je zanimljivo je, doduše, to da se datum izlaska podudarao s prošlogodišnjim izlaskom Galaxyja S10 koji je u dućane, podsjetimo, stigao 8. ožujka.

Proizvođač, naravno, nije izbacio nikakve informacije o samom uređaju, no internet je pun njihovih 'slučajnih propusta' koji nove spravice opisuju do najmanjih detalja. Tako recimo postoji dosta izvjesna šansa da ćemo ove godine isto imati standardnu veličinu, Plus verziju većeg ekrana i naravno - 5G verziju. Pretpostavke poput one koju je objavio XDA-ov Max Weinbach tvrde da ćemo u ožujku moći kupiti čak pet različitih verzija Galaxyja S20. Jedna stvar je sigurna, doduše - a to je da ćemo Unpacked (i sve uređaje koji će na njemu biti predstavljeni) moći gledati uživo 11. veljače.