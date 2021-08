Upoznajte novu generaciju Samsung Galaxy Z pametnih telefona i otvorite prozor u drugačiji svijet!

Napokon su stigli! Samsung je na svojem virtualnom eventu predstavio treću revolucionarnu generaciju preklopnih pametnih telefona - Galaxy Z Fold3 i Z Flip3. Inovativni način preklapanja, dizajna i značajki koje su podigle korisničko iskustvo na potpuno novu razinu zaista impresionira. S ovom generacijom nisu došla samo brojna poboljšanja, već potpuno novi pametni telefoni kakve nikada niste doživjeli!

Ubrzani način života i brzina razvoja tehnologije rezultirali su sve većom potrebom za brzom reakcijom, davanjem povratnih informacija i rješavanjem problema u sekundi. Laptop nam nije uvijek pri ruci, ali najčešće tada dođe do iznenadne situacije gdje treba odraditi posao odmah u tom trenutku. Značajna karakteristika novih Galaxy Z uređaja je svakako Flex mode koji omogućava maksimalnu produktivnost i multitasking bez obzira na to gdje se nalazili. Novi Taskbar olakšava izmjenu aplikacija koje koristite bez da se morate vratiti na početni zaslon, a Multi-Active Window , kao nevjerojatan alat za produktivnost, može otvoriti čak tri aplikacije istodobno.

Najbolji dio dana je onaj kada uspješno svladamo sve obaveze i kada se napokon možemo opustiti uživajući u svojem slobodnom vremenu. Gledanje filmova i serija, igranje igrica, slušanje glazbe ili čitanje knjiga s novom serijom Galaxy Z pametnih telefona bit će prava poslastica. Zašto? Glavni zaslon opremljen je Dynamic AMOLED 2X Super tehnologijom i Stereo zvučnicima unaprijeđenim s Dolby Atmos tehnologijom koji će distribuirati zvuk nevjerojatne jasnoće, dubine i prostornih efekata, bez obzira na to što gledate ili slušate. Dodatni adut ovih pametnih telefona je frekvencija osvježavanja od 120 Hz , koja osvježava do dva puta brže nego prije i omogućava iznimno glatko iskustvo korištenja. Za dodatan osjećaj fleksibilnosti tu je i Hands-free mode koji će vam osigurati maksimalnu relaksaciju dok gledate željeni sadržaj bez upotrebe ruku.

Suprotno tome, ako želite biti produktivni u svoje slobodno vrijeme, uz oba uređaja možete kreirati odlične amaterske fotografije ili video zapise jer imaju odlične 12MP kamere s Ultra-Wide i Wide-angle opcijama, a uređivanjem istih u određenim aplikacijama postat ćeš pravi profesionalac!

Snažan kao gorila!

Nova generacija Galaxy Z pametnih telefona izvrsna je kombinacija kvalitete i izdržljivosti koja će s elegantnim dizajnom, upečatljivim bojama i izgledom te svojim sjajnim značajkama biti savršen odabir za svakoga. Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 opremljeni su zaštitnim staklom Corning® Gorilla® Glass Victus ™ koje će spasiti vaš uređaj od svih ogrebotina i neočekivanih padova. Oba pametna telefona izrađena su od novog Armor Aluminium materijala, najizdržljivijeg aluminijskog kućišta, dok je njihov unutarnji zaslon osiguran rastezljivim PET oblogom. Infinity Flex zaslon te izvrsna Hideaway Hinge tehnologija sklapanja osigurava da ovi pametni telefoni izdrže preklapanje od 200.000 puta. Osim toga, revolucionarna inovacija novih Galaxy Z mobitela je to što su oni prvi sklopivi pametni telefoni koji donose vodootpornost IPX8 standarda. Ova tehnologija bazirana je testiranjima za uranjanje u do 1,5 metara slatke vode do 30 minuta. Ne preporučuje za korištenje u moru ili bazenima, ali barem se ne morate brinuti ako vas vani uhvati pljusak ili ako vam mobitel slučajno upadne u vodu dok se relaksirate u svojoj kadi. Sjajno, zar ne?