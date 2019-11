Umjetna inteligencija otkrit će koliko vaš glas sliči onome - Freddieja Mercuryja

Google će zahvaljujući čudima strojnog učenja uskoro moći provjeriti koliko je vaš glas sličan onome frontmena kultnog Queena - Freddieja Mercuryja

FreddieMeter, prema Googleu, koristi 'nove modele strojnog učenja' te je treniran pomoću izoliranog vokala Mercuryja i njegovih imitatora. Google također naglašava da korisnici Androida i iOS-a ne moraju brinuti za privatne podatke, s obzirom da se cijela analiza vrši isključivao na samom uređaju. Na raspolaganju su četiri pjesme: Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, Somebody To Love i We Are The Champions.

Projekt također ohrabruje korisnike da doniraju fondu Mercury Phoenix Trust koji se bori protiv posljedica HIV-a / AIDS-a diljem svijeta. Humanitarnu organizaciju pokrenuli su živi članovi Queena, a FreddieMeter dolazi uoči obljetnice prvog nastupa benda u studenom 1975., prenosi Engadget.