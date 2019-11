Huaweijev operativni sustav mogao bi stići prije nego što su mnogi mislili

Kineski tehnološki div nastoji pronaći alternativu za odsutnost Googleove softverske podrške uvođenjem operativnog sustava Harmony OS koji će objediniti sve; od TV-a i hladnjaka do pametnog sata i smartfona

Razlog zbog kojeg Huawei ne može surađivati s Googleom leži u odluci Američkog ministarstva trgovine koje je Huawei smjestio na crnu listu koja američkim kompanijama brani suradnju osim ako im je to eksplicitno dozvoljeno. Drugim riječima, Google ne može surađivati s Huaweijem što kinesku kompaniju stavlja u vrlo nepovoljnu poziciju u odnosu na konkurenciju iz Koreje i SAD-a.

Huawei će uskoro morati odlučiti hoće li uvesti svoj Harmony OS na smartfone, no ostaje mu sve manje vremena s obzirom da nema suradnje s Googleom. Prema pisanju medija, to bi se moglo dogoditi već u idućih šest mjeseci.

Kako bi se suočio sa neminovnim zatvaranjem prozora prema Googleu, Huawei već neko vrijeme nastoji napraviti svoj operativni sustav pod imenom Harmony OS. Harmony OS je na zapadu relativno nepoznat, no kompanija naglašava da on seže puno dalje od smartfona te služi kao platforma za sve od pametnih satova do IOT-a, televizora i brojnih drugih uređaja.

'Harmony nije naša zamjena za Android' rekao je Pang. 'On je sljedeća generacija Androida'.

Televizori da, telefoni (još) ne

Huawei je dosad izbacio televizore koji koriste Harmony OS, no nije objavio kada će softver doći na smartfone - kompanija se, naime, nada da će u jednom trenu moći nastaviti suradnju s Googleom. Huawei tvrdi da će im za razvoj cjelovite alternative Androidu trebati godine, te da u međuvremenu ne planira razvijati smartfon pokretan Harmonyjem. Jedini motiv za razvoj mobilnog OS-a bit će nastavak američke blokade.

Izvršni direktor Huaweijevog odjela za poslovanje s potrošačima Richard Yu također je u svibnju rekao CNBC-u da će operativni sustav za smartfone i laptope biti spreman za tržišta izvan Kine već u prvom ili drugom dijelu iduće godine.