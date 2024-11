Umjetna inteligencija opasnija je po okoliš nego što se dosad mislilo

Štoviše, obuka sustava mali je dio njihova rada. Energija korištena za stvarno pokretanje alata umjetne inteligencije procjenjuje se kao 960 puta veća od one iz jednog treninga.

Emisije štetnih plinova povezane s umjetnom inteligencijom mogle bi koštati industriju više od 10 milijardi američkih dolara svake godine.

Zbog toga su istraživači pozvali vlade i regulatorne agencije na standardizaciju načina mjerenja tih emisija, kao i nova pravila kako bi se osiguralo da se one drže ograničenja.

Rezultati istraživanja su objavljeni u radu Revisit the environmental impact of artificial intelligence: the overlooked carbon emission source?, objavljenom u Frontiers of Environmental Science & Engineering.