U zadarskoj bolnici robot uništava bakterije i viruse

Za ovoga robota-čistača i koronavirus je mačji kašalj - mnogo su opasnije one bolničke infekcije.

'On uništava 99, 9 posto svih mikroorganizama. Koronavirus je jedan od mikroorganizama koji nije tako teško uništiti i nama su veći problem visoko otporne bakterije', ističe Cvečić. Robot smanjuje širenje bolničkih infekcija. Za 15 minuta on uništi sve bakterije, viruse pa i spore u 60 četvornih metara, a sve to putem mobilne aplikacije.