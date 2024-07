U središtu CrowdStrikeova incidenta jedan je čovjek. Ovo mu nije prvi IT krah

Mnoge industrije još uvijek se oporavljaju, a očekuje se da će tjednima sanirati posljedice. CrowdStrike je priznao svoju pogrešku, objavio ispriku i privremeno rješenje u petak. No još uvijek nije objavio kako je takva nadogradnja mogla biti puštena bez otkrivanja tijekom testiranja i drugih sigurnosnih mjera.

Dio ljudi u industriji upire prstom u čovjeka u središtu svega: izvršnog direktora CrowdStrikea Georgea Kurtza, a on se ispričao korisnicima i ustvrdio da prekid nije bio 'sigurnosni incident ili kibernetički napad'. Analitičar tehnološke industrije Anshel Sag istaknuo je da ovo nije prvi put da je Kurtz igrao ključnu ulogu u povijesnom IT krahu, piše Times of India.