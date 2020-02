Gladni ste, žedni, željni provoda ili vam hitno treba zubar? Bivša geodetkinja ima rješenje koje podsjeća na Google Maps, ali...

Oni koji je vidjeli i koristili često uspoređuju aplikaciju Rutmap Zagreb s Google Mapsom. Sličnosti su očigledne, no s razlogom je Mihaela Visinski samouvjerena i smatra da je njezina aplikacija još bolja. Evo i zašto

Mobilna aplikacija Rutmap zapravo je ultimativan gradski turistički vodič s interaktivnom kartom Zagreba. Ona radi i offline i online i uvijek vam je pri ruci jer se nalazi u pametnom telefonu. Zasad se može skinuti na pametne telefone s Androidom, ubrzo stiže i verzija za iOS, a možete je koristiti i na laptopima i stolnim računalima.

Pregledna i temeljita, ova aplikacija nudi popis događanja u gradu, pokazuje mjesta na kojima možete nešto pojesti i popiti ili prespavati, ali i kamo otići ako vas boli zub ili jednostavno locirati ulicu u koju trebate doći. Uz sve to, ova se aplikacija stalno osvježava te nudi uvijek nove i točne informacije.

Rutmap nudi i turističke ture kojima se korisnici mogu služiti i bez interneta i bez turističkog vodiča. Ako su vam draže ture s pravim vodičima, aplikacijom se možete povezati s turističkim agencijama, a tu su i tri ture koje su osmislili bračni par Mihaela i Tomica Visinski, suosnivači startupa Event Roster koji stoji iza Rutmapa: Quick'Fun Tour traje 90 minuta i vodi vas 1,3 kilometra dugom stazom od Europskog trga, preko katedrale, Dolca i Gornjeg grada, do Cvjetnog trga i Zrinjevca. All In One tura traje puna tri sata i proširuje vidike, dok vas Grounded Solar System vodi od Prizemljenog sunca, djela kipara Ivana Kožarića, do devet prizemljenih planeta Davora Preisa, koji se protežu od Podsuseda do Kozari boka. U suradnji s agencijom Invisible Zagreb, predstavljaju i ture koje vodi beskućnici.

Rutmap Zagreb nudi doista sve što biste mogli i trebali saznati o događanjima u gradu. U aplikaciji je izlistan pregled svih važnijih zbivanja po datumu i kategorijama: zbirno, klopa i cuga, noćna scena, nikad zatrebalo, gajbe, prijevoz, trgovine i usluge, umjetnost i kultura, parkovi i zabava, sport i rekreacija. Trebate li pak nekamo otići, a nemate ni približnu ideju gdje bi se to moglo nalaziti, aplikacija nudi detaljan popis čak 1373 gradske ulice s točno ucrtanim brojevima kuća. Oni koju se je vidjeli i koristili često uspoređuju aplikaciju Rutmap Zagreb s Google Street Viewom. Sličnosti su očigledne, no njihova je aplikacija još bolja, uvjerena je Mihaela - nudi informacije na dva jezika, hrvatskom i engleskom, a ostale će jezike dodavati ovisno o ponudi i potražnji. 'Kad dodamo Istru, vodič će obavezno biti i na talijanskom', najavljuje Visinski. Bogatu turističku ponudu Istre ne bi trebalo biti teško staviti u aplikaciju i na njoj zarađivati novac, no Mihaelu muči nešto drugo. Više od svega voljela bi obraditi Slavoniju:

'Financijski, Istra je najisplativija, no srce me zaboli kad pomislim na Slavoniju. Znam da tu nema zarade, ali stvarno bih voljela proširiti aplikaciju na taj kraj i objediniti turističku ponudu Slavonije u našoj aplikaciji', kaže Mihaela. No dok se to ne dogodi, unapređivat će ono što imaju. Event Roster predstavio je Rutmap Zagreb krajem 2018. Izrađen je uz pomoć sarajevskog BetaTel Studija, a koji je razvijao aplikaciju za tržište Bosne i Hercegovine pa nudi vodiče za Sarajevo, Gračanicu i Tešanj. Ta je aplikacija nastala iz puke potrebe jer susjedna država nije pokrivena Google Street Viewom. Platforma je uvrštena na službene stranice Turističke zajednice grada Zagreba, od Grada su dobili i potporu za samozapošljavanje, a prijavili su se i na fondove EU-a. Prva velika nadogradnja stigla je ovih dana, a sad se intenzivno radi na verziji za iOS. Za to je zadužen novi član ekipe, programer iz Portugala koji se priženio u Zagreb. Dakako, pripremaju se i za Digital Takeover, konferenciju koja će se sredinom ožujka održati na Velesajmu. Tu se, u Zagrebačkom inovacijskom centru ZICER, nalazi i njihov ured. Sljedeći mjesec zaposlit će i osobu zaduženu za prodaju, a koja će monetizirati ponudu aplikacije. I tako će ekipa startupa narasti na četiri člana. Aplikaciju može besplatno skinuti i koristiti svatko, no tvrtkama koje se žele istaknuti Rutmap Zagreb nudi različite poslovne pakete, od besplatnih do onih koji koštaju 400 ili 600 kuna. 'Zainteresiranim tvrtkama, a uglavnom je riječ o ugostiteljima i uslužnim djelatnostima, nudimo virtualne šetnje i objavu osnovnih podataka, broj telefona, adresu... Virtualne šetnje preporučujemo hotelima, dok je manjim objektima dovoljno predstaviti tri osnovne točke', objašnjava Mihaela. Paketi uključuju održavanje baze te predstavljanje na društvenim mrežama i pozicioniranje na karti.

'Ako nemaju stranicu, mi ćemo im je izraditi jer i to radimo. A naše virtualne šetnje mogu implementirati na svoje stranice.' A kad smo već kod virtualnih šetnji, mapiranja i usporedbe s Google Street Viewom, ekipa odgovorna za Rutmap Zagreb ima dva automobila koji mogu snimati u 360 stupnjeva. I to se pokazalo punim pogotkom. Naime Google Street View napravio je snimke koje pokrivaju Zagreb i Hrvatsku još 2011. Podaci koje nudi Rutmap svježi su i stalno se ažuriraju pa na karti nećete pronaći restorane i kafiće koji možda već godinama ne posluju. Snimljeni materijal mogle bi iskoristiti i gradske uprave i općine. Ekipa iz startupa namjerava izraditi virtualnu bazu podataka iz kojih bi se mogle izvlačiti različite statistike, sortirane po godinama ili temama. To što mape doista dobro izgledaju nije slučajno. Naime Mihaela je geodetkinja s 18-godišnjim iskustvom iscrtavanja mapa. Geodet je i suprug Tomica, s kojim je podijelila zaduženja u tvrtki Event Roster, kojoj je Rutmap samo jedan od poslova kojima se bave, od grafičkog dizajna, preko raznih web rješenja, do izrade postera... Da se geodeti bave izradom mapa, to nije čudno, no kako se odlučila za promjenu, napustiti stalni posao i pokrenuti startup?