U potrazi ste za novim poslom u IT-ju? Evo što se nudi ovog tjedna

Ingemark, agencija za razvoj softvera po narudžbi kojoj vjeruju neke od najvećih tvrtki u jugoistočnoj Europi, kao i brojne tvrtke iz zapadne Europe, Bliskog istoka i SAD-a, zapošljava na pozicijama: DevSecOps Engineer (m/ž) i Senior Java Developer (m/ž). Nude ti budžet za edukacije, mogućnost zaokreta u karijeri, fleksibilne uvjete rada, naknadu za ručak, prigodne bonuse i fantastične kolege, a prijave primaju do 24. rujna.

Tražiš dinamičan, kreativan i inspirativan posao? Voliš raditi u malom i ambicioznom timu? Želiš stalno učiti i usavršavati svoja znanja i vještine? Na pravom si mjestu! NetVision, uspješna tvrtka koja se bavi projektiranjem i izgradnjom IT sustava i mreža te sigurnosnih IT rješenja, te poziva da im se pridružiš na poziciji: Junior/Senior sistematski inženjer za mrežni nadzor (m/ž). Očekuju te kontinuirano učenje i usavršavanje, otvorena i prijateljska radna okolina, fleksibilan sustav plaća i mogućnost rada od kuće. Javi im se najkasnije do 14. rujna.