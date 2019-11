U jeku je velika Epicova rasprodaja videoigara - ugrabite najnovije hitove po atraktivnim cijenama

Epicov online dućan spreman je za Black Friday, a sniženi su naslovi poput Borderlandsa 3 i tek nedavno izašlog Red Dead Redemptiona 2

Koje igre su na popustu? Za početak, tu je sniženi Red Dead Redemption 2 koji sada košta 47,99 eura. Na popustu je i Outer Worlds za 44,99 eura, Borderlands 3 za 40.19 eura, Metro Exodus za 19.99 eura i Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint za 29,99 eura.

Ako želite pogledati cijelu listu igara na popustu, možete to učiniti ovdje. Vodite računa da ih ima prilično puno te da se među njima nalaze hitovi poput Afterpartyja, What the Golfa?, My Time at Portije i mnogih drugih.