Instagram testira značajku pomoću koje ćete moći lakše počistiti suvišne kontakte

Nova značajka trebala bi vam, naime, omogućiti grupiranje korisničkih računa koje pratite i automatsko ograđivanje onih koje pratite reda radi.

Među potonjima su grupe kao što su Least interacted with (u koju idu korisnički računi s najmanjim brojem interakcija) i Most shown in Feed (s najvećim brojem prikaza u feedu), što će biti izračunato temeljem podataka prikupljenih tijekom zadnjih 90 dana.

Moći ćete, dakle, lakše pročešljati one s kojima nemate puno interakcija i ukloniti višak. Ova bi značajka trebala biti korisna i pri grupiranju po interesima (recimo, sport, dizajn, moda, memovi...). Sličnu značajku ima i Twitter, piše Next Web.