Twitter odustao - vraćaju prikaz tvitova kronološkim redom

Nakon gunđanja korisnika kako propuštaju sadržaj zbog dosadašnjeg načina prikaza u Twitteru su počeli testirati kronološki prikaz

To bi se tijekom nadolazećih tjedana trebalo promijeniti. U Twitteru testiraju 'način kako se prebaciti s timelinea s najrelevantnijim tvitovima na onaj koji nudi najnovije tvitove'.



Tu ćete značajku moći naći u postavkama pod Show the best Tweets first. Ako isključite tu značajku također ćete eliminirati i In case you missed it te predložene tvitove ljudi koje ne pratite, piše Engadget.