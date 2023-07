Tumblr uvodi promjene i želi privući nove korisnike, evo što je u planu

Tumblrov blog objavio je planove o budućnosti platforme u kojima aludira na skorašnje promjene koje obuhvaćaju redizajn značajki komentara i ponovnih objava. Cilj je, kažu, učiniti Tumblr manje zastrašujućim, a razlog zašto to rade vjerojatno je vezan uz potencijalno privlačenje korisnika koji su pobjegli s Reddita i Twittera.

'Kako bi Tumblr rastao, moramo popraviti osnovno iskustvo koje Tumblr čini korisnim mjestom za korisnike. Glavni je problem to što Tumblr nije jednostavan za korištenje - povijesno gledano, očekivali smo od posjetitelja da upravljaju svojim feedovima i da se oslanjaju na upravljanje svojim iskustvom, no to očekivanje dovodi do problema u korisničkom iskustvu te samo služi jako malom dijelu naših korisnika' pišu. 'Kako bismo osigurali budući uspjeh Tumblra, moramo pružiti prioritet poticanju besprijekorne veze među korisnicima i sadržajem, što uključuje privlačenje i zadržavanje novih korisnika i kreatora, njegovanje njihovog rasta i poticanje češće interakcije s platformom.'

Strateške promjene grupirane su u nekoliko kategorija, uključujući 'proširiti načine na koje novi korisnici mogu otkriti i prijaviti se za Tumblr' te 'stvoriti obrasce koji potiču korisnike da se stalno vraćaju na Tumblr'. Neki od prijedloga su dosta općeniti, dok dio njih priča o konkretnim eksperimentima. Primjerice, odjeljak 'stvori uzorke ponašanja' uključuje radnje poput 'provesti reviziju strategije slanja poruka' i 'testirati koji je idealni dnevni broj push obavijesti'.