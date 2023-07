Trebamo li vjerovati umjetnoj inteligenciji u predviđanju prirodnih katastrofa?

Trenutno je jedan od najboljih i najčešćih načina numeričko predviđanje vremena. To je metoda korištenja jednadžbi za simulaciju fizike i dinamike fluida budućih atmosferskih uvjeta. Taj intenzivan način predviđanja zahtijeva puno energije i resursa, među ostalim i vrlo snažna računala kao pomoć u modeliranju.

Meteorolozi moraju pratiti i uzeti u obzir više varijabli, od temperature preko vlažnosti do tlaka zraka. Ti uvjeti mogu drastično varirati, stoga je predviđanje kakvo će vrijeme biti poput kakvog pokušaja pogađanja mete u pokretu koja istovremeno mijenja oblik, veličinu i konzistenciju.

Stari vic kaže: biti meteorolog je jedini posao u kojem možete pogriješiti 50 posto vremena, a ipak zadržati svoj posao. Meteorologija se tijekom godina poboljšavala, no i dalje ostaje činjenica da je predvidjeti kakvo će vrijeme biti doista nezahvalan posao.

'NowcastNet pruža vješte prognoze za slabu do jaku kišu, posebno za ekstremne padavine praćene advektivnim ili konvektivnim procesima koji su se prije smatrali nesavladivima', napisali su autori studije. Iako bi se to na prvi pogled moglo činiti manje korisnim, autori studije rekli su da može biti nevjerojatno korisno kada je riječ o prevenciji katastrofa u situacijama 'ekstremnih oborina'. Da ste imali šest sati da se pripremite za potencijalnu iznenadnu poplavu, mogli biste evakuirati određene regije i četvrti – ili barem dodatno upozoriti ljude.

Drugi rad opisuje AI model nazvan NowcastNet, a on predviđa kratkoročne prognoze do šest sati unaprijed i može dati točnije i detaljnije informacije o trenutnim vremenskim podacima promatranja. Naime 62 profesionalna meteorologa procijenila su model i rangirala ga na prvo mjesto u 70 posto slučajeva u usporedbi s drugim metodama vremenske prognoze.

Lingxi je rekao da Pangu-Weather 'nadmašuje točnost konvencionalnih metoda temeljenih na fizici u ponovnoj analizi vremenskih podataka'. Dodao je da je to 10.000 puta brže od konvencionalnih metoda, a one bi trebale moći skratiti vrijeme potrebno za analizu i prognozu vremena sa sati ili dana na – sekunde.

Prvi rad opisuje AI model nazvan Pangu-Weather, koji je kreirao Huawei. Ovaj sustav može predvidjeti globalne vremenske prilike do tjedan dana unaprijed. Model je uvježban korištenjem 39 godina podataka o vremenu globalne reanalize, što je kombinacija povijesnih podataka o vremenu s modelima predviđanja.

'Zalažemo se za to da meteorolozi prihvate metode umjetne inteligencije i novu priliku kako bismo zajedno mogli poboljšati ljudske vještine prognoziranja vremena.'

'AI nudi nove mogućnosti za numeričko predviđanje vremena', rekao je Lingxi Xie , viši istraživač u kineskoj tehnološkoj tvrtki Huawei i koautor jednog od radova, za The Daily Beast. 'AI neće zamijeniti tradicionalne metode, već će biti integriran s tim metodama u hibridni sustav predviđanja', pojasnio je te dodao:

Zato su se znanstvenici počeli okretati umjetnoj inteligenciji za pomoć u prognoziranju vremena. U dva rada objavljena 5. srpnja u časopisu Nature, istraživači opisuju dvije nove metode stvaranja vrlo preciznih i brzih vremenskih predviđanja do šest dana unaprijed. Pristupi bi mogli znatno ubrzati predviđanje i ekstremnih vremenskih prilika.

Za simulaciju tih predviđanja još uvijek su potrebni dani, ovisno o tome koliko daleko se stvari predviđaju. Točnost predviđanja opada što se dalje pokušava predvidjeti. To često postaje velik problem, posebno za prirodne katastrofe poput uragana ili tornada, kada su podaci potrebni što prije, a svaka sekunda može značiti razliku, pogotovo kad je riječ o sigurnosti ljudi.

'Ipak bih volio vidjeti da se provodi sve više istraživanja kako bi se osigurala točnost u svim situacijama, a ne samo u nekoliko situacija koje su prikazane u jednom dokumentu', rekao je Lilja. Ipak, dodao je kako su oba modela sama po sebi nevjerojatno postignuće. Još uvijek postoji mnogo ograničenja i potrebno je još posla prije nego što se ti modeli mogu učinkovito upotrijebiti za predviđanje ekstremnih vremenskih događaja, ali to je 'fantastičan početak', smatra meteorolog.

Nick Lilja, atmosferski znanstvenik i meteorolog za NickelBlock Forecasting, kaže da meteorolozi poput njega već redovito koriste mnoštvo AI alata za pomoć u modeliranju vremena. Međutim sustavi Pangu-Weather i Nowcast Net predstavljaju ogromno poboljšanje u odnosu na one trenutne ako se doista pokažu točnima i brzima, a to još nije sasvim dokazano.

Umjetna inteligencija već pomaže u poboljšanju prognoza uragana, potencijalnih tornada, rizika od poplava i drugih vremenskih neprilika i prijetnji. No meteorolozi se još uvijek bore s time kako u potpunosti integrirati AI modele u dnevne prognoze i koliko vjerovati novim predviđanjima.

AI bi tako mogao igrati veliku ulogu u tome da vam pomogne izbjeći smrtonosni uragan ili tornado jednog dana.

Sazrijevanje AI vremenskih modela dolazi desetljeće nakon što je rivalstvo između teškaša u konvencionalnim vremenskim modelima – 'europskog modela' i 'američkog modela' – prvi put postalo mainstream. Čini se da je sada novi val modela umjetne inteligencije, većinom razvijen u privatnom sektoru, jednak ili premašuje performanse konvencionalnih modela kojima upravljaju vodeće svjetske meteorološke agencije.

No još uvijek je predmet rasprave to bi li i kada modeli umjetne inteligencije mogli postati primarni alati koje meteorolozi koriste za izradu prognoza. Stručnjaci kažu da to ne ovisi samo o tome koliko se lako komercijalno razvijeni modeli umjetne inteligencije mogu prenijeti u rad, već i hoće li im vjerovati i prihvatiti ih čelnici vladinih agencija i prognostičari.

'Čini se da najinovativniji rad na samom modeliranju sada više dolazi od privatnih tvrtki nego od državnih meteoroloških službi', smatra Dale Durran, profesor atmosferskih znanosti sa Sveučilišta u Washingtonu, koji je pomogao izgraditi jedan od najranijih modela strojnog učenja za vremensku prognozu.