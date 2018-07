Tražite posao u IT sektoru? Zapošljavaju Nanobit, Pevec, Trive...

U suradnji s portalom MojPosao izdvojili smo tvrtke koje traže web programere, dizajnere, developere, ali i druge IT sručnjeke

Tvrtka Tema HR za građenje i trgovinu zapošljava Web dizajnera za izradu web stranica i obradu multimedijskog sadržaja. Uvjeti su poznavanje HTML-a, CSS-a, PHP-a, Wordpressa i Adobe paketa. Mjesto rada je u Zaboku, a prijave traju do 31. srpnja.

Triton Grupa bavi se konfiguracijom i održavanje Internet servera i pripadajućih servisa. Također, grade napredna IT rješenja za podršku poslovanja svojih klijenata. Trenutno zapošljavaju IT administratora za održavanje WINDOWS/ LINUX sustava, razvoj i osmišljavanje novih usluga/ proizvoda te aktivnu podršku i rad s korisnicima. Prijave traju do 20. srpnja.

Imate VŠS/VSS informatičkog ili drugog odgovarajućeg tehničkog usmjerenja? Analitični ste i imate smisao za rješavanje problema? Zaposlite se kao Suradnik za programsku podršku u PEVECU. Prijave na oglas traju do 17. srpnja.

Uspješna hrvatska tvrtka za razvoj igrica za smartphone, Nanobit, zapošljava Backend Developera koji će imati priliku pridružiti se timu od stotinjak kolega koji se nalaze u uredu u Zagrebu. Detalje o oglasu pročitajte na MojPosao i prijavite se do 18. srpnja.