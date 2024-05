Tražite posao u IT sektoru? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Tražiš nove izazove? Turistička agencija Adriatic.hr traži stručnu, poduzetnu i odgovornu osobu koja će se pridružiti njihovom ICT timu i to na poziciji: Full stack PHP programer (m/ž). Posao zahtijeva dobro poznavanje PHP-a, Symfony-a i frontend tehnologija, kao i minimalno 5 godina iskustva u PHP programiranju. Zauzvrat ti nude očekivanu plaću od 3.000 eura neto, razumne rokove, rad na zanimljivim projektima, priliku da razvijaš vlastite ideje, dovedeš ih na svjetlo dana i uistinu vidiš njihov utjecaj na poslovanje, profesionalni razvoj. Javi im se do 18. svibnja.

E-Glas je visokotehnološka tvrtka koja razvija naprednu tehnologiju za pomaganje osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. Pozivaju te da im se pridružiš u ulozi Specijalista tehničke podrške (m/ž). Očekuju te fleksibilno radno vrijeme, dodatni bonusi za radne rezultate, povremeni rad od kuće, profesionalno usavršavanje, dodatno zdravstveno osiguranje, kvalitetni međuljudski odnosi, pozitivna radna atmosfera… i posao sa svrhom! Prijave primaju do 16. svibnja.

Tvrtka HashSmith se bavi dizajniranjem i proizvodnjom vertikalno integriranih rješenja za Bitcoin rudarenje. I traga za pojačanjem na radnom mjestu: Frontend Developer (m/ž). Opis posla uključuje razvoj dashboard softvera za Bitcoin mining farme, održavanje postojećih softverski rješenja te razvoj UI sučelja za Bitcoin minere i sučelja za interne alate. Nude ti bruto 1 plaću u rasponu od 3.000 do 5.000 eura, profesionalni rast i razvoj te ugodnu radnu atmosferu, a oglas ostaje aktivan do 27. svibnja.

Jesi li spreman/na za nešto više od klasičnog HR posla? Ako imaš strast prema tehnologiji i istovremeno razumiješ ljudske potencijale, ovo je pozicija za tebe… Valamar Riviera, lider u odmorišnom turizmu i kreiranju nezaboravnih doživljaja za goste, zapošljava na radnom mjestu: HRIS System Administrator (m/ž). Tvoja uloga bit će ključna u poboljšanju efikasnosti, automatizaciji procesa te osiguravanju da naša HR platforma odgovara potrebama naše rastuće organizacije. Očekuju te strukturiran onboarding proces, kontinuirane edukacije te čitav niz pogodnosti. Javi im se do 16. svibnja.

OIV - Digitalni signali i mreže, glavni pružatelj nacionalne strateške komunikacijske infrastrukture, traže Mlađeg stručnog suradnika za IT usluge (m/ž). Ako te zanima kako radi live streaming preko Interneta, intrigiraju te Linux operacijski sustavi i želiš znati više o sustavima virtualizacije i kontejnerizacije - pravi si kandidat za njihov tim. Pridruži im se i nauči sve o najnovijim tehnologijama u IT industriji. Ako su te zainteresirali, javi im se najkasnije do 18. svibnja.