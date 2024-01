Tražite posao u IT sektoru? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Posjeduješ iskustvo u instalacijama bilo koje vrste tehničke opreme? Krasi te spretnost u rukovanju ručnim alatima za montažu opreme? Timski si igrač, ali bez problema se snalaziš u samostalnom radu? Odlično! Savršen/a si kandidat/kinja za radno mjesto Instalater audio-video opreme (m/ž) u tvrtki Smart AudioVisual! Njihova ponuda uključuje visoka osnovna primanja, dodatne bonuse te mogućnost napredovanja prema pozicijama AV tehničara i integratora. Svoj životopis im pošalji do 5. veljače.

Perutnina Ptuj – Pipo zapošljava Voditelj odjela informatike (m/ž). Opis posla uključuje planiranje IT arhitekture, pripremu i upravljanje IT projektima, izradu specifikacija i dokumentacije za softver te vođenje i koordinaciju razvoja te upravljanje operativnim sustavima podrške. Zauzvrat ti nude prigodne godišnje nagrade, poticajnu radnu atmosferu, profesionalni rast i razvoj te odlične kolegice i kolege. Ako su te zainteresirali, javi im se do 1. veljače.

Zanima te područje kibernetičke sigurnosti i želiš se dalje razvijati u visoko tehnološkom okruženju? Odlično! Cyber Security tim Zagrebačke banke zapošljava na pozicijama: Specijalist odgovora na incidente kibernetičke sigurnosti (m/ž) i Inženjer/Arhitekt kibernetičke sigurnosti (m/ž). Nude ti okruženje koje potiče cjeloživotno učenje, hibridni način rada, work life ravnotežu, redovite sistematske preglede, prigodne nagrade i poticajnu radnu atmosferu. Prijave primaju do 9. veljače.

Tvrtka Jadranski naftovod te poziva da im se pridružiš na radnom mjestu: Specijalist za digitalne procese (m/ž). Potrebno je posjedovati najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima razvoja i integracije digitalnih sustava, a opis posla uključuje nadzor i provođenje testiranja izrađenih rješenja i implementaciju funkcionalnosti u korisničke softvere, vođenje projekta analize, implementacije, nadogradnje i optimizacije poslovnih i digitalnih procesa te povezivanje dokumentacije i podataka. Javi im se do 4. veljače.

Ericsson Nikola Tesla Grupa okuplja gotovo 3500 zaposlenika, većinu iz STEM područja, a trenutno su u potrazi za pojačanjem na poziciji: 5G Telecom Systems Architect (m/ž). Njihova ponuda uključuje priliku za rad u inspirativnom radnom okruženju u kojem možeš razvijati svoju karijeru, godišnje nagrade u skladu s poslovnim uspjehom i individualnim doprinosom, poticajne bonuse, redovite liječničke preglede i fleksibilno radno vrijeme. Prijave primaju do 15. veljače.