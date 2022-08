Tražite posao u IT-ju? Zapošljavaju Rimac Automobili, ali to nije sve

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled atraktivnih oglasa za poslove u IT sektoru

Erste Group Card Processor, IT kompanija i međunarodni kartični procesor koji pruža suvremene usluge kartičnog procesiranja otvara radno mjesto u Zagrebu: Mlađi IT specijalist – Inkubator program (m/ž) (različita IT područja - više izvršitelja). Primaju kandidate i sa završnih godina fakulteta, a novim kolegama nude uvodni edukacijski program u trajanju od 1-2 mjeseca, poticajno nagrađivanje rezultata, mogućnost stručnog usavršavanja, fleksibilno radno vrijeme, godišnju uplatu poslodavca u Erste dobrovoljni zatvoreni mirovinski fond i odlične kolege. Prijave primaju do 11. rujna.

Rimac Automobili je hrvatska kompanija za proizvodnju vrhunskih električnih vozila osnovana 2009. godine sa sjedištem u Svetoj Nedelji. Od trenutka kada su se predstavili javnosti i tržištu, slove za predvodnike tehnoloških promjena i inovacija u sektoru proizvodnje električnih automobila. Svoj ambiciozan i kvalitetan tim tvrtka želi obogatiti na sljedećim pozicijama: IT Access and Licenses Administrator (m/ž) te IT Service Desk Specialist (m/ž). Rok za prijavu na oglas ističe 1. rujna.