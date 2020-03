Tražite karijeru u IT-ju? Pogledajte što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled atraktivnih oglasa u IT-sektoru. Izaberite svojeg favorita i javite se već danas

Život u tvrtki Q je sve samo nije dosadan! Njihova je misija pronaći odgovore na najizazovnija pitanja današnjice što njihov svakodnevni život čini zabavnijim, a radne zadatke zanimljivijim. Tvrtka zapošljava na poziciji Mid-level JavaScript Developer (m/ž) . Ako te zanima rad s novim tehnologijama na raznovrsnim projektima, u opuštenoj atmosferi koja nudi ravnotežu između privatnog i poslovnog dijela života, Q je pravo mjesto za tebe! Nemoj časiti niti časa, prijavi se na oglas do 9. ožujka.

Electronic Data Processing je trenutno na zanimljivom putovanju punom pustolovina i promjena, ali najbolje tek dolazi! Jesi li baš ti putnik koji im nedostaje? Ako si spreman na upgrade svoje karijere, prijavi se na oglas za radno mjesto EPD operater (m/ž) u Raiffeisenbank , mjestu koje poštuje osobnu slobodu svakog zaposlenika u kojem su zajedništvo, izvrsnost i različitost itekako na cijeni. Idealan kandidat posjeduje barem 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima, odlično poznaje Microsoft Office alate i ima iskustvo programiranja u C#. Rok za prijavu ističe 8. ožujka.

Ako u trenutku kada čuješ kombinaciju riječi Mlađi inženjer na sustavima podatkovnog prometa (m/ž) odmah pomisliš na „Tu sam!“, a pritom si hrabar i nekonvencionalan, idealan si dodatak Tele2 timu! Na ovom radnom mjestu rješavat ćeš operativne probleme na paketnom dijelu mreže, sudjelovat ćeš u planiranju, razvoju i obavljanju operativnih poslova na opremi paketnog prometa i imat ćeš priliku biti dio tima koji posjeduje višegodišnje međunarodno iskustvo u radu. Javi im se do 9. ožujka.

Oduvijek te zanimao rad na projektima implementacije velikih IT sustava? Učini prvi korak i prijavi se za radno mjesto Specijalist u Odjelu UNIX sustava – sistem inženjer za Linux sustave (m/ž) u tvrtki mStart plus u Zagrebu! Riječ je o poslovno-tehnološkoj kompaniji orijentiranoj na razvoj, implementaciju, integraciju i podršku poslovnih informacijskih sustava i rješenja. Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati sa znanjem u virtualizaciji (KVM, Oracle VM), nadzoru (Nagios) i web tehnologijama (Apache, Tomcat, PHP). Oglas ostaje aktivan do 5. ožujka.