Tražite bolji posao u IT-ju? Zapošljavaju čak tri banke

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled oglasa iz IT sektora

Kao dio IBM iX mreže, tvrtka ecx.io s tehnološkim partnerima radi na realizaciji digitalnih platformi za najrazličitije industrije, uvijek gledajući naprijed u budućnost. Pitaš se koji je najbolji dio te priče? Čvrsti timovi! Naime, kod njih stručnjaci za korisničko iskustvo, back-end i testiranje rade zajedno u scrum timovima i uče jedni od drugih. Želiš im se pridružiti? To možeš učiniti do 4. svibnja, prijavom na oglas za radno mjesto: DevOps Engineer (m/ž).

RBA je dio snažne međunarodne financijske grupacije te je u 100 postotnom vlasništvu Raiffeisen Bank International AG-a iz Beča. Kako bi osnažili svoj postojeći tim, trenutno zapošljavaju na poziciji: Head of IT Business Solutions (m/ž). Nude ti agilno radno okruženje, brojne prilike za učenje i stjecanje novih znanja i vještina, rad na zanimljivim projektima, korištenje suvremenih tehnologija te odlične kolege. Javi im se do 5. svibnja.