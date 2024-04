Tportal na predstavljanju: Stižu tri nova Motorolina smartfona, jedan se izdvaja

Motorola je u Beogradu predstavila tri nova modela iz serije Edge: Ultra, Pro i Fusion. Prva dva su namijenjena globalnom tržištu dok je treći usmjeren na regiju srednje i istočne Europe, u kojoj je i Hrvatska, a u kojoj je ta tvrtka isporučila blizu 1,5 milijuna pametnih telefona u zadnjih godinu dana.

Preporučene cijene su u rasponu od 349 do 999 eura, no varirat će od tržišta do tržišta. Premijeru su također imala dva modela bežičnih slušalica - Moto buds+ i Moto buds. No krenut ćemo od pametnih telefona.