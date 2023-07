Toliko štete radimo Zemlji da su i oceani počeli mijenjati boju

Fitoplankton je temelj morske hranidbene mreže koja održava sve složenije organizme, sve do riba, morskih ptica i sisavaca. Fitoplankton je također snažan ‘mišić’ u sposobnosti oceana da hvata i skladišti ugljični dioksid. Znanstvenici ga stoga žele pratiti na površini oceana i vidjeti kako bi te bitne zajednice mogle odgovoriti na klimatske promjene. Kako bi to učinili, pratili su promjene u klorofilu na temelju omjera koliko se plave naspram zelene svjetlosti reflektira od površine oceana, što se može pratiti iz svemira.

Cael je proveo statističku analizu koristeći svih sedam boja oceana koje je snimio satelit od 2002. do 2022. Prvo je uočio koliko se sedam boja promijenilo od regije do regije tijekom određene godine, što mu je dalo ideju o njihovim prirodnim varijacijama. Zatim je analizirao kako su se ove godišnje varijacije u boji oceana mijenjale tijekom duljeg razdoblja od dva desetljeća. Ova analiza pokazala je jasan trend - iznad normalne varijabilnosti iz godine u godinu.

Kako bi vidio je li ovaj trend povezan s klimatskim promjenama, pogledao je model koji je Dutkiewicz izradila 2019. Ovaj model simulirao je Zemljine oceane prema dva scenarija: jedan s dodatkom stakleničkih plinova, a drugi bez njega. Model stakleničkih plinova predviđa da bi se značajan trend trebao pojaviti u roku od 20 godina i da bi trebao uzrokovati promjene boje oceana u oko 50 posto svjetskih površinskih oceana, gotovo točno ono što je Cael pronašao u svojoj analizi satelitskih podataka iz stvarnog svijeta.

'Ovo sugerira da trendovi koje promatramo nisu slučajna varijacija u Zemljinom sustavu’, kaže Cael. ‘Ovo je u skladu s antropogenim klimatskim promjenama.’

Rezultati tima pokazuju da bi praćenje boja oceana izvan samog pogleda na klorofil moglo dati znanstvenicima jasniji i brži način otkrivanja promjena morskih ekosustava izazvanih klimatskim promjenama.

‘Boja oceana se promijenila’, kaže Dutkiewicz. ‘I ne možemo reći kako, ali možemo reći da promjene u boji odražavaju promjene u planktonskim zajednicama, a one će pak posljedično utjecati na sve što se hrani planktonom. Također će se promijeniti to koliko će ocean preuzeti ugljika, jer različite vrste planktona imaju različite sposobnosti za to. Stoga se nadamo da će ljudi ovo shvatiti ozbiljno. Nisu samo modeli ti koji predviđaju da će se dogoditi ove promjene. Sada možemo vidjeti kako se to događa i da se ocean mijenja’, upozorava Dutkiewicz, a donosi MIT.