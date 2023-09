Tko su zapravo hakeri? Stručnjak nam je pojasnio što je to etičko hakiranje

Suprotno tomu, biti haker je identitet, način života i mentalni sklop . To nije modna izjava ni filmski lik. Haker je znatiželjni kritički mislilac koji rješava kompleksne probleme na nekonvencionalan način. Način na koji se ti problemi rješavaju - bilo da se radi o socijalnim, financijskim, ekonomskim, političkim, tehnološkim ili nekim drugim problemima - naziva se hakiranje. Zapravo, hakiranje me izabralo! Mislim da imam glavnu karakteristiku za hakiranje - kreativnost', kaže nam Pires.

Pires je u razgovoru za tportal objasnio, kako on to zove, 'pravi koncept hakiranja' - kaže, naime, da postoji konceptualna pogreška u vezi s riječi 'haker'. Kroz projekt i neprofitnu organizaciju 'Hakiranje NIJE zločin' stoga zagovara globalnu reformu politike da bi se, kaže, dekriminaliziralo hakiranje.

Stoga se vrlo često susretao sa zabludama društva o etičkom hakiranju . 'Vlada nedostatak osnovnog znanja o informacijskoj tehnologiji, odnosno poznavanja operacijskih sustava, mreža, programskih jezika i oblaka. Mnogi žele raditi u području sigurnosti informacija i misle da se bave hakiranjem, ali to nije istina. Hakiranje je jedno, a sigurnost informacija nešto drugo', ističe Pires.

'Ovo je odlično pitanje, zapravo su to dvije potpuno različite teme. Imate procjenu ranjivosti, koja se može primijeniti na nekoliko načina, tako može koristiti alate koji pružaju rezultate analize ranjivosti u softveru, prikazujući ih putem skeniranja. Ili to može biti metodologija za traženje ranjivosti u okruženju i, kao dio ove makrometodologije, moguće je primijeniti penetracijsko testiranje, ovisno o tome tko ga primjenjuje.

Kaže da je glavni krivac za sigurnosne propuste nedostatak vidljivosti kibernetičkog prostora, kao i to da gotovo svatko na neki način koristi pružatelja usluga u oblaku, što je uzrokovalo značajan porast napada. 'Imati vidljivost nad tim je izuzetno važno. Izuzetno je važno da postoje inicijative za osvješćivanje i obuku za sigurnost među zaposlenicima. Alati pomažu u procesu obrane, ali korisnici bez tehničkog znanja moraju razumjeti posljedice mogućeg napada i, prije svega, kako ne otvarati vrata prijetnjama', naglašava naš sugovornik.

Zanimalo nas je stoga koriste li stručnjaci za kibernetičku sigurnost AI u svome radu. Pires vjeruje da je već koriste, pogotovo za koncepte, no kad je riječ o tehničkim zadacima, kao što su izrada složenijeg koda u Golangu, C, C# ili nekom drugom programskom jeziku, potrebne su, kaže, brojne prilagodbe. 'Nažalost, u našem području postoji mnogo script kiddieja koji žele koristiti AI kao prednost da bi 'prodavali svoj rad'', naglašava.

Upitali smo Piresa i trebamo li se bojati AI alata kao što je WormGPT, a koji koriste kibernetički kriminalci? 'Ne mislim tako, to je samo još jedan alat koji se može koristiti kao napad, kao i mnogi drugi alati što se koriste u distribucijama Linuxa za napade, kao što su Kali Linux i ParrotOs', odgovorio je Pires.

'Ključna je edukacija'

'Važno je imati pregled nad svim okruženjima koja treba zaštititi, a još su važnije pristupne privilegije koje svaki korisnik dobiva u organizaciji. Napadi se događaju samo zato što ti korisnici imaju privilegirane ovlasti za pristup svojim uređajima, pa je granularnost pristupa vrlo važna.

Kako biste znali što trebate obraniti, morate imati vidljivost i pronaći ranjive točke; tako možete povećati razinu sigurnosti. Što se tiče edukacije ljudi, to je izuzetno važno. Moja preporuka bila bi mjesečna akcija i razgovori pomoću raznih aktivnosti i stručnjaka iz industrije koji mogu pomoći u tom poslu', zaključuje Pires.