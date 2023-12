Naughty Dog prekida razvoj na 'The Last of Us' igri za više igrača

Naughty Dog je u četvrtak objavio da je otkazao igru za više igrača smještenu u svemir The Last of Us. Studio navodi da je bio u pretprodukciji The Last of Us Online čak i dok je radio na The Last of Us Part II. 'Bili smo oduševljeni smjerom u kojem smo krenuli', stoji u objavi na blogu.

Međutim, 'kako bismo izdali i podržali The Last of Us Online, morali bismo staviti sve svoje studijske resurse u podržavanje sadržaja nakon lansiranja u godinama koje dolaze, ozbiljno utječući na razvoj budućih igara za jednog igrača', kaže Naughty Dog. 'Dakle, imali smo dva puta pred sobom: postati isključivo live servisni studio za igre ili nastaviti fokusirati se na narativne igre za jednog igrača koje su definirale nasljeđe Naughty Doga.'