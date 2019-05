Tim Cook o privatnosti: Vi niste naš proizvod, naši proizvodi su iPhonei i iPadi

Iako stanje smatra kriznim, Tim Cook vjeruje kako je problem zaštite privatnosti korisnika moguće riješiti zajedničkim snagama

Apple, doduše, također zarađuje od oglašavanja i prikupljanja podataka - primjerice, od Googlea ubire naknadu za to što je tražilica te tvrtke početna postavka u web pregledniku Safari na iPhoneu. Analitičari banke Goldman Sachs procjenjuju kako je Google Appleu za to platio do 12 milijardi američkih dolara.

Iako stanje smatra kriznim, Cook vjeruje kako je problem zaštite privatnosti korisnika moguće riješiti zajedničkim snagama. Zabrinut je također zbog količine vremena koju provodimo pred zaslonima pa je poručio kako ne želi da ljudi previše bulje u iPhone. 'Ako to i radite, želimo da to bude što produktivnije potrošeno vrijeme', pojasnio je Cook, a prenosi Business Insider.