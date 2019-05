Tim Cook je imao utjecaja na Apple i prije no što je počeo raditi za njih

Pokojni suosnivač Applea Steve Jobs preuzeo je neke ideje o vođenju poslovanja od sadašnjeg šefa te tvrtke dok su pregovarali o njegovom zapošljavanju prije nešto više od 20 godina, otkriva nova knjiga

Otkad je na poziciji glavnog izvršnog direktora Tim Cook na više je načina duboko utjecao na način na koji Apple posluje, ne samo kad su proizvodi i usluge u pitanju već i na vrijednosti Applea, tvrdi Leander Kahney u novoj knjizi 'Tim Cook: The Genius Who Took Apple to the Next Level'.

No, čini se kako je Cook imao utjecaja na jabučare i prije no što je uopće počeo raditi za diva iz Cupertina. 'Sjećam se kad je Steve Jobs razgovarao s Timom u vrijeme kad se vraćao u tvrtku i pričao nam o fantastičnim stvarima o operativi koje je očigledno pokupio u razgovorima s Timom. Već je tada imao utjecaj na način na koji razmišljamo o operativnom poslovanju iako još nije bio ni zaposlen', rekao je Kahneyu Greg Joswiak, Appleov dopredsjednik za marketing proizvoda.