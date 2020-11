TikTok: 'Trumpova administracija ne javlja nam se već tjednima'

Turbulentna parnica između TikToka i američkih vlasti nastavlja se u relativno upitnom tonu, dijelom zato jer Trumpova administracija zbog nekog razloga, unatoč sve bližem roku, ne radi ništa

TikTok je uložio molbu američkom sudu te traži osvrt na postupke Odbora za vanjske investicije u SAD (Committee on Foreign Investment in the United States ili skraćeno CFIUS). Razlog je, prema kompaniji, nejavljanje državne agencije uoči roka zakazanog za predaju svih sredstava i imovine američkim vlastima - 12. studenog.

TikTok i njihov vlasnik ByteDance zamolio je dodatnih 30 dana odgode kako bi CFIUS-u pružio dovoljno vremena za odgovor na njihove upite.