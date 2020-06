Teže nego što se čini: Možete li riješiti ovu mozgolomku o kratkoj vožnji do škole?

Ovaj zanimljivi matematički zadatak koristi se na prijemnom ispitu za sveučilište MIT, a uz malo razmišljanja možete ga riješiti i vi

Kuća je od lokalne škole udaljena jednu vožnju automobilom. Svakog popodneva Amanda napusti kuću u točno određeno vrijeme, sjedne u auto, vozi se do škole stalnom brzinom i pokupi Matta točno u 17:00 (nakon završetka njegovog šahovskog kluba), te krenu prema kući istom brzinom kojom je Amanda stigla do škole.

Odgovor

Recimo da se točka na kojoj se Amanda i Matt nakon uranjenog odlaska susreću zove M, a vrijeme potrebno za vožnju od kuće do točke M i nazad do kuće - T. T nam je nepoznanica, no ono što znamo je da je Amandi za put do M i nazad trebalo 40 minuta manje nego što joj treba za putovanje od kuće do škole i nazad.

Iz ovoga možemo zaključiti da put od škole do M i nazad do škole traje 40 minuta. S obzirom da Amanda vozi stalnom brzinom, jednosmjerni put od M do škole traje 20 minuta.

S obzirom da znamo da Amanda planira dan tako da po sina bude točno u 17:00, do točke M je stigla 20 minuta prije vremena u kojem se susreće s Mattom, a to je 20 minuta prije roka, odnosno u 16:40.

Ako znamo da je Matt napustio školu šaha sat vremena prije nego što je susreo mamu kod točke M, školu je morao napustiti u 15:40. Ako škola završava u 17:00, dobili smo odgovor: Matt je propustio sat i 20 minuta škole šaha.