Teretni brodovi s krutim jedrima mogli bi smanjiti štetne emisije za 30 posto

Brod o kojem je riječ naknadno je opremljen s dva WindWinga, svaki visok 37,5 m. Kruta jedra izrađena su od istih materijala kao vjetroturbine i mogu se dodati na palube teretnih brodova, pružajući starijim plovilima mogućnost da smanje negativan utjecaj na okoliš. Prvo putovanje broda odplovit će rutu od Kine do Brazila.

Tvorci jedra procjenjuju da bi tehnologija mogla dekarbonizirati teretne brodove za oko 30 posto , dok pomorski sektor pokušava postići nulte neto emisije do 2050. Procijenjeno smanjenje moglo bi biti veće ako se upari s alternativnim gorivima.

Pomorska industrija pristala je u srpnju smanjiti svoje emisije stakleničkih plinova na neto nulu 'do ili oko, tj. blizu 2050. godine'. Neobvezujući sporazum je zamišljen kao signal vladama gdje trebaju mjeriti svoje (obvezujuće) ciljeve, piše The New York Times.

Sporazum bi bio još labaviji da nije bilo 'snažnog pritiska u zadnji čas' malih otočnih država i drugih manje ekonomski razvijenih obalnih zemalja, što je dovelo do plana koji daje šansu za ograničavanje globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva Celzijusa. To je prag za koji se stručnjaci za klimu slažu da ga svijet treba izbjegavati kako bi planet poštedio od najgorih scenarija klimatskih promjena.

'Borili smo se zubima i noktima za ove brojke', rekao je prošlog mjeseca Carlos Fuller, predstavnik Belizea u Ujedinjenim narodima. 'Nisu savršeni, no daju nam mogućnost da ostanemo unutar tih 1,5 stupnjeva Celzijusa. I to je ono zbog čega smo došli ovdje', ustvrdio je.

Energija vjetra ima potencijal pomoći u postizanju tih ciljeva, ali usvajanje je i dalje izazov. 'Imamo udvostručenje broja brodova koji koriste ovu tehnologiju u posljednjih 12 mjeseci', rekao je za BBC Stephen Gordon, direktor tvrtke za pomorske podatke Clarksons Research.

'Međutim, ovo je nizak broj. U međunarodnoj brodskoj floti i knjizi narudžbi za novogradnju od preko 110.000 plovila, imamo evidenciju da manje od 100 plovila danas imaju tehnologiju potpomognutu vjetrom', zaključio je.