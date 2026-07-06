Talijanski brodograditelj kupuje četiri tvrtke za podvodnu tehnologiju

Fincantieri će preuzeti većinske udjele u tvrtkama Next Geosolutions, WSense, Graal Tech i Defcomm, navodi se u priopćenju. Preuzimanjima će proširiti poslovanje u području istraživanja mora i geoznanosti, potpore pomorskim građevinskim projektima, besposadnih podvodnih i površinskih plovila te bežičnih komunikacijskih sustava za umrežavanje u podmorju.

Uključe li se planirana preuzimanja, podvodni segment Fincantierija trebao bi već ove godine ostvariti prihod od oko 1,1 milijardu eura i dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije od 220 milijuna eura i dosegnuti cilj zacrtan za 2030. godinu.

Kompanija očekuje da će preuzete tvrtke u 2026. povećati neto dobit grupe za više od 60 milijuna eura. Dobit po dionici trebala bi porasti oko 30 posto do 2028, odnosno oko 20 posto do 2030. godine. Na razini grupe akvizicije bi u 2026. trebale povećati EBITDA-u za 13 posto, a neto dobit za 40 posto.

Transakcije će biti financirane dokapitalizacijom za 500 milijuna eura, provedenom u veljači, i drugim sredstvima grupe i neće utjecati na planirani omjer neto duga i EBITDA-e za 2026. godinu, stoji u priopćenju.