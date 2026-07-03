VIDEO Studenti iz Pise postavili novi svjetski rekord: Izradili najveći papirnati zrakoplov

Zrakoplov, ručno izrađen isključivo od papira i ljepila, ima raspon krila od 20,04 metra, dug je sedam metara i preletio je 59 metara, čime je srušio rekord koji je 2013. postavio Tehnički institut u Braunschweigu.

Rekord je ostvaren u sklopu projekta Ikar, u kojem su sudjelovali studenti inženjerstva Sveučilišta u Pisi i autor znanstvenog sadržaja na YouTubeu Jakidale. 'Sve je počelo s nekoliko papirnatih zrakoplova koje smo iz šale bacali između predavanja', objasnili su studenti.

'Bili smo uvjereni da, uz pravi pristup, čak i komad papira može postati pravi inženjerski projekt. Slijedili su mjeseci proučavanja, simulacija, pogrešaka i novih početaka. Na kraju smo uspjeli vratiti svjetski rekord u Italiju, nakon 13 godina', rekli su.