Talijanski astronomi misle da su otkrili superzemlju koja kruži oko Proxime Centauri, zvijezde najbliže Suncu

Ako postoji, planet ima masu veću od Zemljine, ali značajno manju od ledenog giganta Neptuna

Proxima Centauri nama je najbliža susjedna zvijezda, udaljena samo 4,2 svjetlosne godine. Oko nje orbitira i jedan potencijalno naseljivi planet Proxima b . No, studija talijanskog Nacionalnog instituta za astrofiziku, objavljena u časopisu Science Advances , navodi na pomisao da bi oko Proxime Centauri mogao orbitirati još jedan planet - Proxima c.

Ako postoji, Proxima c vjerojatno nije useljiva. Toliko je udaljen od svoje zvijezde da je vjerojatno smrznut ili je njegova atmosfera puna vodika i helija. No njegova bi nam relativna blizina mogla pružiti jedinstvenu priliku za proučavanje drugog zvjezdanog sustava.

Uostalom, znanstvenici ionako nisu sigurni postoji li uopće ovaj planet. Proxima c otkrivena je pomoću tehnike radijalne brzine. Damassov tim identificirao je cikličke promjene u svjetlu Proxime Centauri i utvrdio da nisu povezana s kretanjem planete Proxima b. To pak sugerira prisutnost drugog planeta, iako je Damasso rekao da istraživači i dalje ne mogu odbaciti mogućnost da je signal zapravo posljedica aktivnosti zvijezde.

Proxima c uopće ne bi trebala postojati tamo gdje jest. Naime, astronomi misle da se superzemlje formiraju oko 'snježne linije'; na takvoj udaljenosti od zvijezde da se voda može pretvarati u led. A Proxima c nalazi se daleko izvan tog pojasa pa bi njeno postojanje moglo dovesti u pitanje tu teoriju.

'Izravno snimanje može dati brže rezultate, ali ne i konačni odgovor', objašnjava znanstvenik Fabio Del Sordo . 'Ako i ne vidimo ništa na slici, to ne mora nužno značiti da Proxima c ne postoji.'

Proxima c bit će jedna od njegovih meta no pitanje je hoće li ga teleskop uopće moći identificirati zbog njegove hladnoće. No čak i ako James Webb ne uspije spaziti Proximu c, pozabavit će se susjednim planetom, Proximom b.