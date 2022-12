Što je sve treslo (društvene) mreže tijekom Svjetskog prvenstva

Kako su se u plesu marketinških milijuna na SP-u u Kataru snašli neki poznati svjetski brendovi, a kako Hrvatska i gdje je u cijeloj priči mega popularna Ivana Knoll

Osim plesa lopte na terenima, u pozadini svega odvija se i ples basnoslovnih milijuna koji jednostavno vise u zraku. I ne samo zbog činjenice što se trenutno izdanje Mundijala odvija u jednoj od najbogatijih zemalja svijeta. Tako je sa svakim prvenstvom već neko vrijeme. No, na onom u Rusiji, a naročito ovom trenutnom u Kataru, osim novca, plešu i milijuni – ljudi. Publike, pratitelja, followera, gledatelja, likeova, palaca gore ili dolje. Nikad kao dosad nisu društvene mreže bile aktualne, gotovo pa aktualnije nego one razapete na golovima!

Možda za Hrvatsku i nije sve završilo onako kako su mnogi očekivali no sigurno je kako u četvrtfinalnoj i polufinalnoj utakmici naših Vatrenih drame nije nedostajalo. Bilo je 'gledati na vlastitu odgovornost'. A, bilo je i onih koji su gledali za – korist. Sva sila nogometnih skauta sjatila se proteklih dana na stadion u Education City, a među njima bio je viđen i Oliver Khan . Jasno je bilo zašto. Kao što je jasno da mu se posjet itekako isplatio. Hoće li, pak, Dominik Livaković karijeru nastaviti u Bayernu iz Münchena, ostaje za vidjeti. Negdje, zahvaljujući svojim sjajnim obranama, sigurno hoće. I to je Svjetsko prvenstvo.

Službene stranice su Svjetskog prvenstva su dosadne! Ne koriste dovoljno moć digitalnih formata. Očekivao sam posebnu landing stranicu koja neće samo biti orijentirana na turnir, već i na sve ostalo oko njega, kao što su savjeti za navijače, što posjetiti, gdje jesti, gdje boraviti. Također su tu i društvene mreže organizatora koje mogu poslužiti za to, ali one na kraju nisu ništa posebno. Čak nije dizajniran ni poseban filter kojeg bi navijači mogli koristiti. Nisu se uposlili ni ambasadori radi promocije destinacije. Osnove su pokrivene, ali je na tome ostalo.

To je dokaz kako samo jedan kreativan i marketinški pametan online post može generirati pažnje. Možda se mnogima u Hrvatskoj nije, ili neće svidjeti, no ne možemo reći kako marketinška poruka nije pogođena. Vrhunski iskorišten trenutak! Hoće li to utjecati na lošiji imidž Ryanaira u Hrvatskoj i hoće li im zbog toga pasti prodaja aviokarata u Hrvatskoj? Ne! Ryaniar ne prodaje aviokarte zbog reklama, nego zbog cijene, no uz ovakve kampanje svi pričaju o Ryanairu što je iznimno važno za njihovu prepoznatljivost – pohvaljuje ovaj marketinški potez Peklaj.

Undivided attention to the #GOAT please #NextStopZadar pic.twitter.com/SvgAywMW64

Je li na vlak eksplozije društvenih mreža zasjeo i domaćin – Katar? Što oni rade po pitanju promocije destinacije?

Samo Svjetsko prvenstvo im je dovoljna promocija. Odnosno trebala im je biti, ali… Prvo je krenulo s kršenjem ljudskih prava prilikom izgradnje stadiona, zatim se nastavilo zabranom alkoholnih pića… Sve su to udarci na imidž, priče koje se na društvenim mrežama nije moglo zaustaviti niti kontrolirati. Da ne spominjemo kako je Budweiser platio 75 milijuna dolara da bude jedan od sponzora događaja, a praktički izvisio. Sve smo to praktički i doznali prvo na društvenim mrežama. No, nije sve tako crno. Kampanja „Feel more in Qatar“ je dobra. Andrea Pirlo, jedan od najpoznatijih nogometaša svijeta dobro se uklopio u znamenitosti Katara. Također su se željeli malo i distancirati od nogometa dajući na znanje kako nude mnogo više od utakmica. Doseg, poruke, angažman – sve ovo se moglo povećati preko društvenih mreža – kazao je stručnjak za TikTok.

A, kad smo kod TikToka evo što ima najveći trending za vrijeme ovog prvenstva.

Sam hashtag #Qatar2022 skupio je preko 40 milijardi pregleda. Naravno, opet napominjem kako nije sve u nogometu, iako se sve vrti oko njega. Ljudi vole dijeliti svoje doživljaje s Prvenstva, od najboljih poteza, impresija sa stadiona, slikanja sa navijačima i navijačicama do kratkih video formi vezanih za putovanje, toga gdje su dobro jeli, što su dobroga vidjeli, zanimljivoga posjetili. Iako je na primjer turistička zajednica Katara ovdje propustila priliku ne dizajniravši vlastiti filter, druge tvrtke nisu. Trenutno je vrlo popularan LiveDuel filter. Tu je na tisuće sadržaja, svaki drugačijih od prethodnog, i svaki nudi jedinstven doživljaj Svjetskog nogometnog prvenstva. To je odlično kapitalizirao Adidas sa zanimljivom strategijom generacijskog doživljaja nogometne smotre. Pravi native, brand nije u fokusu, već baka i kćer koje prate Svjetsko. Odjevene naravno u Adidas.