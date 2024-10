Tko još čita uvjete korištenja? Pogledajte na što sve pristajete kada koristite Facebook

Ne morate dati novac kako bi koristili najveću društvenu mrežu na svijetu, ali to ne znači da je besplatna. Evo za što ste rekli da vam je OK kad ste otvorili korisnički račun na Facebooku i prihvatili uvjete korištenja.

Facebook prati lokacije korisnika, čak i kad je GPS u njihovim uređajima isključen. Za to koristi alternativne metode, uključujući IP adrese te signale Wi-Fija i Bluetootha.

Ako niste u državi u kojoj je moguće isključiti to korištenje, postavite vidljivost objava na Friends Only kako biste ga spriječili. Međutim, vaši javni komentari na stranicama i grupama i dalje mogu biti korišteni za obuku umjetne inteligencije.

Prema zadanim postavkama dajete dopuštenje tvrtci Meta Platforms za korištenje vaših podataka i za treniranje njihove generativne umjetne inteligencije. Međutim, korisnici u određenim državama ili regijama poput Europske unije moguće je isključiti ih kao izvor podataka za obuku umjetne inteligencije. Otvorite Facebookov Help Center kako biste ispunili obrazac.

4) Izbrisani sadržaj zapravo nije nestao

Brisanje objave, fotografije ili videa na Facebooku ne znači da su u potpunosti izbrisani.

Na temelju Facebookovih uvjeta pružanja usluge, kada izbrišete objave, fotografije ili videozapise, oni mogu ostati u Facebookovim sustavima sigurnosne kopije do 90 dana, tijekom kojih nisu dostupni drugim korisnicima, ali i dalje postoje na Facebookovim poslužiteljima.

Sadržaj poput poruka može i dalje biti vidljiv primateljima ako ga i oni ne izbrišu. Neke verzije fotografija ili objava također mogu postojati kratko vrijeme zbog postupaka predmemoriranja, čije brisanje ponekad može trajati danima.

Osim toga, Facebookova pravila zadržavanja dopuštaju platformi zadržavanje podataka iz posebnih pravnih ili sigurnosnih razloga te za oglašavanje i analitiku. Facebook također navodi kako može čuvati korisničke podatke nakon početnih 90 dana ako to zahtijevaju zakonske obveze ili u svrhu usklađenosti.

5) Facebook koristi vaše podatke za ciljane oglase i izvan društvenih mreža

Facebook iskorištava korisničke podatke za ciljane oglase na i izvan svoje platforme. Platforma prikuplja uvide iz vaših lajkova, dijeljenja i općih aktivnosti, koje zatim koristi za prikazivanje oglasa prilagođenih vašim interesima.

Ovi se oglasi pojavljuju na Facebooku i partnerskim web stranicama. Vaši podaci pomažu Facebookovim partnerima za oglašavanje kako bi doprli do vas na različitim platformama, bilo da se radi o e-trgovini ili novinama, piše Make Use Of.