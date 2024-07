'Svijet se mijenja, zato je važno da i u digitalnom dobu zavolimo cjeloživotno učenje'

Pod egidom 'Nitko ne smije biti zapostavljen' (Leaving no one behind) u prijestolnici Poljske, Varšavi, od 21. do 26. srpnja održano je četvrto izdanje 'Ljetne škole za žensko vodstvo u digitalnom dobu' – dio European Leadership Academy kompanije Huawei, s ciljem edukacije o tehnologiji te osnaživanja i razvoja talenata žena u Europi