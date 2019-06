Sviđa li vam se Firefoxov novi logotip?

Mozilla je odlučila objediniti svoj vizualni identitet novom ikonicom koja podsjeća na staru dobru 'vatrenu lisicu', ali ide korak dalje

Autori poznatog web preglednika već dulje vrijeme najavljuju dolazak novog vizualnog identiteta, no nismo očekivali da će on pokrivati cijelu obitelj aplikacija, a ne samo Firefox. Prema izvješću The Vergea, američka kompanija potrudila se objediniti već poznate vizualne elemente starog logotipa i ponuditi nešto jednostavnije.