Stiže 'Brave New World 4.0' s puno zanimljivog i besplatnog sadržaja

Tijekom tri dana na rasporedu su besplatne radionice, izbor za naj robota, izložba električnih vozila, predavanja, paneli, igre...

Zagrebački Hub385 od 13. do 15. lipnja četvrtu godinu zaredom organizira festival novih tehnologija 'Brave New World' (BNW). Ove godine naglasak je na tri teme: tehnologije za financije (FinTech) umjetna inteligencija (AI) i internet stvari (Internet of Things, IoT).

Tijekom tri dana sudionice i sudionici će imati priliku sudjelovati na dvadesetak besplatnih radionica za djecu i odrasle, prijaviti se na izbor za naj robota, pogledati izložbu električnih vozila i okušati se u vožnji nekih od njih, besplatno isprobati najnovije video igre i igre virtualne stvarnosti te poslušati više predavanja i panela.