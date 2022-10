Sve je više prijava građana oštećenih u investicijskim prijevarama: Policija objavila kako se zaštititi

Europski mjesec kibernetičke sigurnosti je inicijativa Agencije Europske unije za kibernetičku sigurnost (ENISA), Glavne uprave za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (DG CONNECT) te partnera Europske komisije koja promovira važnost kibernetičke sigurnosti s posebnim naglaskom na informacijskoj sigurnosti građana i organizacija te zaštiti njihovih osobnih, financijskih i profesionalnih informacija

Informirajte se podatke o različitim oblicima internetskih prijevara te savjete kako se zaštiti, možete pronaći na internetskim stranicama Ravnateljstva policije i na Kanal MUP-a RH i policije - YouTube.

Jedan od najtežih oblika kibernetičkih napada su napadi cryptolocker ransomwareom, odnosno zlonamjernim ucjenjivačkim softverima koji onemogućuju korisnicima pristup njihovom informacijskom sustavu ili uređaju. Počinitelji putem elektroničke pošte traže uplatu otkupnine, najčešće u bitcoinima. Zlonamjerni ucjenjivački softver širi se na više načina, a najčešće nepažnjom korisnika – otvaranjem zlonamjernih poveznica i priloga elektroničke pošte, otvaranjem kompromitirane internetske stranice i preuzimanjem lažnih ažuriranih aplikacija ili kompromitiranog softvera.

U slučaju potrebe, pomoć možete potražiti na internetskoj poveznici dostupnoj na hrvatskom jeziku The No More Ransom Project na kojoj se nalazi alat pod nazivom KRIPTO ŠERIF.