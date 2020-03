Što je DDOS napad i kakvi su scenariji mogući pitali smo hrvatske stručnjake za internetsku sigurnost nakon šo je Carnet jutros izvijestio o otežanom pristupu

Jutros započeta nastava preko televizijski ekrana odvija se normalno no AAI@EduHr sustav našao se pod kibernetičkim DDOS napadom, izvjestio je jutros Carnet. Zbog toga su, rečeno je, korisnici prvog dana izvođenja online nastave imali poteškoća s pristupom uslugama.

'Ne znam koliki je kapacitet sustava, ali Carnet je jaka mreža', kaže Carić koji se nada da je ipak riječ o napadu. Razlog za to je jednostavan:

Za mišljenje smo upitali i stručnjaka za internetsku sigurnost Lucijana Carića koji je čuo za slučaj no nije upoznat s detaljima. Mogućnost DDoS napada ne isključuje, kao ni mogućnost o kojoj se priča, da je jednostavno došlo do preopterećenja sustava.

'Bila bi katastrofa ako nije riječ o napadu, nego da se njime pokrivaju kvarovi u sustavu. Ako danas imaju problema s infrastrukturom, imat će ga i sutra i preksutra, i neće se moći svaki dan vaditi na napade. Bilo bi to doista neozbiljno.'

'Sve je moguće, i da je sustav prenapregnut i da netko iskorištava situaciju. Carnet ima svoje forenzičare i oni će najbolje znati što se događa', kaže Carić.

Ako je pak riječ o preopterećenom sustavu, kaže on, to ne bi bilo ništa neobično. Prilikom pokretanja tako velikog i složenog posla svašta se može očekivati, dd neusklađenosti sustava, do upoznavanja s njegovim radom. Mnogi će opterećivati sustav jer će svako malo zvati zbog problema koje nisu izazvali sustavi nego nečija računala kod kuće.

Sve je to moguće no Carić je uvjeren da se ipak radi o napadu, a što se doista dogodilo, pokazat će ekspertiza. Napad se mogao očekivati, baš kao i poteškoće u radu sustava i ništa od toga nije nemoguće. Jedino ne bi bilo dobro da se propusti u sustavu pokušavaju maskirati napadom kojeg nije bilo, zaključuje Carić.