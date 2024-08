Je li moguće Mars pretvoriti u planet na kojem bi ljudi mogli živjeti? Znanstvenici imaju novu ideju

Ideja je pojačati prirodni učinak staklenika na Marsu kako bi mu se povećala površinska temperatura za otprilike 28 Celzijevih stupnjeva tijekom deset godina. To ne bi bilo dovoljno da se Mars učini pogodnim za ljudski život, no znanstvenici koji su razvili taj prijedlog vide ga kao izvediv prvi korak.

'Teraformiranje se odnosi na izmjenu okoliša planeta kako bi ga se učinilo više nalik Zemlji. Za Mars, zagrijavanje planeta je nužno, no nedovoljno, prvi korak. Raniji koncepti su se usredotočili na puštanje stakleničkih plinova, no to iziskuje velike količine resursa koji su na Marsu rijetki', rekao je planetolog Edwin Kite sa Sveučilišta u Chicagu, koji je pomogao voditi istraživanje objavljeno ovog tjedna u časopisu Science Advances.

'Ključan element našeg rada je nov prijedlog da se koriste modificirane nanočestice kako bi se zagrijala atmosfera Marsa i klimatsko modeliranje koje upućuje na to da bi ovaj pristup mogao biti učinkovitiji od ranijih koncepata. To je važno jer predstavlja potencijalno izvodljiviju metodu za izmjenu klime Marsa, što bi moglo oblikovati buduće strategije za istraživanje Marsa', dodao je Kite.

Američka svemirska agencija (NASA) poslala je robotske rovere kako bi istraživali površinu Marsa te lender InSight kako bi proučavao unutrašnjost planeta. NASA-in program Artemis namjerava u narednim godinama po prvi put od 1972. poslati astronaute na površinu Mjeseca radi pripreme za potencijalne buduće ljudske misije na Mars.

Postoje brojni izazovi za ljudski život na Marsu: nedostatak kisika za disanje, štetno ultraljubičasto zračenje zbog tanke atmosfere, slano tlo neprikladno za uzgoj biljaka, pješčane oluje koje ponekad prekriju većinu planeta. No, izuzetno niske temperature su ozbiljna prepreka. Medijalna površinska temperatura na Marsu iznosi oko -65 Celzijevih stupnjeva, a s obzirom na tanku atmosferu, Sunčeva toplina lako odlazi u svemir.