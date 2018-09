Suosnivač Degordiana s novom tvrtkom cilja globalno, a otkrio nam je koga namjerava zaposliti

Nakon dvije godine priprema pokrenut je Bornfight, tvrtka koja bi trebala povezivati poslovni konzalting i razvoj visokotehnoloških rješenja. Tomislav Grubišić otkrio je tportalu ambiciozne planove za nadolazeće godine

'Na stvaranje Bornfighta potaknula nas je trenutna situacija na tržištu. Primijetili smo da postoji velika potreba za kompanijama koje klijentima mogu ponuditi cjelokupnu uslugu koja uključuje poslovni konzalting i razvoj visokotehnoloških rješenja. Mnoge su se kompanije specijalizirale za jedan ili drugi aspekt, no jako je malo onih koje uspješno povezuju oba i mogu klijentima ponuditi uslugu na razini koju oni očekuju. Tu Bornfight ulazi u igru', rekao je Grubišić tportalu.

Iako tvrtka kreće s 57 zaposlenika, nova zapošljavanja već su u planu. 'Ljude ćemo zapošljavati prema tipovima projekata na kojima radimo. Većinom će to biti stručnjaci za poslovnu strategiju, digitalni dizajneri te back-end, front-end i mobile developeri. No to naravno ne znači da po potrebi nećemo zapošljavati i ljude drugih specijalnosti, onih koje će nam biti potrebne za rad na projektima', rekao je Grubišić.

Pođe li sve prema planu, Bornfight bi nakon tri godine trebao imati 150 djelatnika, više nego Degordian sad (113 zaposlenika).

Bit će manje vremena za Degordian

Razvijat će prvenstveno softver po mjeri, digitalne proizvode, mobilne aplikacije, napredne web stranice, tehnologije za blockchain i interaktivna rješenja.

Grubišić je kao primjere projekata kakvima će se Bornfight baviti naveo set od 30 interaktivnih aplikacija za muzej u Kuvajtu, platformu za trgovanje kriptovalutama koju su kreirali za Digital Assets Power Play (kripto startup koji je nedavno zaključio javnu ponudu novčića u Hrvatskoj) i alat Eye On The Goal za američku kompaniju Performance Fact, koja učiteljima i ravnateljima omogućava planiranje razvoja američkih školskih sustava i praćenje uspjeha učenika.

'Ciljamo na globalno tržište, no u prvoj fazi primarno ćemo se fokusirati na tržište SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva. Tamo trenutno imamo najviše klijenata, pa ćemo te dvije države iskoristiti kao baze za daljnje širenje', naveo je Grubišić.