Domaći IT-jevci se oglasili: Evo čime su najmanje zadovoljni na poslu

Puls zadovoljstva hrvatskih zaposlenika, istraživanje koje je provela domaća tvrtka Stethoscope na uzorku od preko 4.000 ispitanika, detaljno analizira zadovoljstvo i angažiranost Hrvata u radnom odnosu, a koji su na skali od 0 do 5 svojem zadovoljstvu dali tek ocjenu 3. Zanimalo ih je tko je zadovoljniji poslom – Hrvatice ili Hrvati pa su napravili detaljnu usporedbu rezultata prema spolu te naišli na zabrinjavajuće podatke

Najzadovoljniji su ljudi koji rade u tvrtkama do 9 ljudi, a najmanje zadovoljni oni koji rade u velikim sustavima koji broje preko 1000 zaposlenika, no razine zadovoljstva nemaju velike oscilacije pa možemo zaključiti kako u Hrvatskoj nema velikih razlika u zadovoljstvu s obzirom na veličinu tvrtke.

eNPS u IT industriji iznosi visokih 7.91 od 10, a čak 43 posto preporučilo bi svoju tvrtku za rad. To ne bi učinilo njih 20 posto.

Zaposleni u IT industriji najzadovoljnija su skupina u Hrvatskoj – oni su ocijenili svoje zadovoljstvo ocjenom 3,13. Žene su nešto zadovoljnije od muškaraca – one su svoje zadovoljstvo ocijenile ocjenom 3,15, dok je muški spol dao ocjenu 2,9 – što je zanimljiv podatak i iznimka u odnosu na većinu drugih industrija. Dob ne utječe značajno na ocjenu zadovoljstva koja se kreće između 2,83 u dobnoj skupini 51-60 i 3,06 u dobnoj skupini 26-30.

U IT industriji najzadovoljniji su poštivanjem njihovih zakonskih prava, opremom za rad te time što nema diskriminacije i poštuju se različitosti, a s obzirom na to da se radi o najzadovoljnijoj industriji, ne čudi ni informacija da je preko 70% ljudi stalo do uspjeha tvrtke u kojoj rade, a zadovoljstvu vjerojatno pogoduje činjenica da preko 78% njih ima prilike razviti prijateljske odnose unutar tvrtke.

Najbolje ocijenjena od 12 ispitanih dimenzija jest dimenzija suradnje koja je dobila ocjenu 3,72, a slijedi je dimenzija angažiranosti ocijenjena ocjenom 3,42, što znači da zaposlenici u IT industriji cijene dobre odnose i suradnju među timovima i suradnicima, ali i da su angažirani zaposlenici svojem poslodavcu. Ipak, lojalnost je najniže ocijenjena dimenzija, no razlika nije značajna, a radi se o ocjeni 2,77. Možda očekivano, jedna od najlošijih ocjena pripala je balansu privatnog i poslovnog – ta je dimenzija dobila ocjenu 2,78.

Suradnja kao najbolje ocijenjena kategorija ističe kako zaposlenici posebno cijene poštivanje različitosti, izostanak diskriminacije, razvijanje prijateljskih odnosa, ugodnu radnu atmosferu i otvorenost za izražavanje vlastitog mišljenja.

Zanimljivi su podaci koji se tiču ravnoteže između privatnog i poslovnog: oko 45 posto zaposlenih u IT industriji izjavilo je kako često prekovremeno radi, oko 41 posto kaže kako im to ometa privatni i obiteljski život, no ipak, oko 50 posto njih kaže kako se u slobodno vrijeme može u potpunosti opustiti, a čest osjećaj iscijeđenosti zbog posla proživljava 26 posto zaposlenika u IT-ju. Ukratko, iako je posao u IT-ju zahtjevan, na većinu to ne utječe negativno – prisutan je balans između privatnog i poslovnog.