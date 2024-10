Sudac prelomio: Google mora dati pristup Play Storeu trgovinama trećih strana

Pojednjeljak 7. listopada mogao bi označiti značajan i možda neželjen preokret za Google kao kompaniju. Američki sudac James Donato donio svoju konačnu presudu u slučaju Epic protiv Googlea, naredivši Googleu da efektivno otvori trgovinu aplikacija Google Play konkurenciji na tri godine. Google će morati distribuirati konkurentske trgovine aplikacijama trećih strana unutar Google Play trgovine i morat će omogućiti tim trgovinama pristup cijelom katalogu aplikacija s Google Playja - osim ako se pojedini programeri odluče izuzeti iz opcije, piše Verge.

Ovo su bile najveće Epicove želje, i one bi mogle zauvijek promijeniti Android tržište aplikacija — ako odmah ne budu pauzirane ili blokirane u žalbenom postupku, no to nije sve.

Počevši od 1. studenog 2024. i do 1. studenog 2027., Google također mora:

Prestati zahtijevati Google Play Billing za aplikacije distribuirane putem Google Play Storea (porota je utvrdila da je Google nezakonito povezao svoj sustav plaćanja s trgovinom aplikacija)

za aplikacije distribuirane putem (porota je utvrdila da je Google nezakonito povezao svoj sustav plaćanja s trgovinom aplikacija) Dopustiti Android programerima da korisnicima kažu za druge načine plaćanja unutar Play Storea

Dopustiti Android programerima da povežu načine za preuzimanje svojih aplikacija izvan Play Storea

Dopustiti Android programerima da postavljaju vlastite cijene za aplikacije bez obzira na Play Billing

Google također ne smije:

Dijeliti prihod od aplikacija s bilo kojom osobom ili entitetom koji distribuira Android aplikacije ili planira pokrenuti trgovinu aplikacija ili platformu

koji distribuira Android aplikacije ili planira pokrenuti trgovinu aplikacija ili platformu Nuditi programerima novac ili pogodnosti kako bi lansirali svoje aplikacije ekskluzivno ili prvo na Play Storeu

Nuditi programerima novac ili pogodnosti kako ne bi lansirali svoje aplikacije u konkurentskim trgovinama

Nuditi proizvođačima uređaja ili operaterima novac ili pogodnosti kako bi unaprijed instalirali Play Store

Nuditi proizvođačima uređaja ili operaterima novac ili pogodnosti kako ne bi unaprijed instalirali konkurentske trgovine

U slučaju Epic protiv Googlea, Epic je uspješno argumentirao da je Google stvorio tako veliku mrežu dogovora s programerima, operaterima i proizvođačima uređaja da je bilo gotovo nemoguće da se pojave konkurentske trgovine. Blokiranjem tih vrsta dogovora i proaktivnom pomoći konkurentskim trgovinama aplikacija, moguće je da bi sada mogla nastupiti stvarna konkurencija Googleovom monopolu.